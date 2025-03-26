13尊千萬青銅佛像險變廢五金！2賊僅賣20萬　警72小時神出手救援

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局日前接獲報案，指稱平溪區倉庫內10餘尊青銅佛像遭竊，立即成立專案小組展開偵辦，由於案發地點偏僻且無監視器，警方憑藉現場遺留的大型車輛輪胎痕跡，鎖定具機具操作經驗的慣犯，並擴大追查北北基回收場，72小時內成功逮捕2名涉案男子，並尋回遭竊贓物；警訊後，全案依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

▲偏僻倉庫13尊千萬青銅佛像失竊，2男落網贓物尋回。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局於3月22日中午接獲報案後，立即展開調查，分析犯案手法，鎖定熟悉重型機具操作的竊盜慣犯。經追查北北基地區回收場及廢棄物處理場，在基隆地檢署指揮下，於台北市及新北市50歲林姓男子（有竊盜前科）、40歲周姓男子將兩名嫌犯逮捕，並在內湖警分局協助下尋回失竊佛像。

據了解，林男、周男自3月4日至16日，分13天利用租賃的大貨車與堆高機陸續盜走13尊銅像，並以廢五金名義賤賣至內湖資源回收場，原價值千萬的青銅佛像，僅換得20萬元。警方初步研判，2男因積欠債務，且曾在案發倉庫施工，見堆放大量五金廢鐵與青銅佛像無人看管，遂起貪念犯案。

▲2男將原價值千萬青銅佛像，用貨車載至內湖回收場變賣，僅換得20萬元。

此外，案情仍存疑點。林姓男失主起初報案稱有18尊銅像遭竊，但2男供稱僅偷走13尊。警方進一步追查後，失主坦言，上次清點已是11年前，不排除早有5尊銅像失竊未察覺，警方將持續釐清銅像確切數量及是否另有共犯涉案。

瑞芳警分局跨區內湖警分局警力合作，迅速鎖定可疑車輛並追蹤回收管道，短時間內破案。報案人對警方積極偵辦表達感謝。警方呼籲民眾，應加強偏僻場所的防盜措施，並定期清點貴重物品，避免成為歹徒目標。

▲2男依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。