企業回饋在地！瑞昶貿易捐贈復康巴士　邱佩琳：打造無障礙城市

▲瑞昶貿易股份有限公司發揮企業社會責任，捐贈復康巴士予基隆市府。基隆市副市長邱佩琳（右）、瑞昶貿易股份有限公司董事長劉文舉（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

瑞昶貿易股份有限公司發揮企業社會責任，捐贈復康巴士予基隆市政府，捐贈儀式於今（20日）在市府前廣場舉行，由董事長劉文舉親自出席捐贈，基隆市副市長邱佩琳代表受贈並頒發感謝狀，肯定企業善行義舉。

副市長邱佩琳致詞時表示，瑞昶貿易為深耕基隆的在地企業，工廠設於大武崙工業區，此次已是「摩卡咖啡」品牌第2次捐贈復康巴士。她特別感謝劉董事長秉持企業回饋精神，將資源留在基隆，為身心障礙者提供更完善的服務。

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董事長劉文舉指出，在公司成立近60年之際，為感謝國人支持與愛護，本著飲水思源、回饋社會的理念，再次捐贈復康巴士。他表示，瑞昶貿易將持續投入公益，期盼帶動更多善行，共同關懷社會弱勢族群。

基隆市社會處長楊玉欣指出，基隆市有2萬1千餘名身障人口，占全市人口約5.9%。目前基隆市有30輛復康巴士，為提升服務品質，市政府已委託專業團隊經營，並將推動新制提升服務可近性、擴大服務範圍及使用彈性。

基隆市府表示，將持續打造亞洲最有愛城市，感謝企業回饋地方的愛心，期盼發揮拋磚引玉之效，歡迎更多在地及投資基隆的企業共襄盛舉，攜手營造友善共融的宜居環境。