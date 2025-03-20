基隆男用抱枕悶死4月大兒！行李藏屍6年丟棄　獲緩刑理由曝

▲新北男嬰出生4個月就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

黃姓男子與楊姓妻子於8年前生下男嬰，隔年初因不滿4個月大的兒子哭鬧，黃男用抱枕蓋住其口鼻致死，並將遺體放入行李袋中，藏匿長達6年。直到2023年底，黃男將兒子的遺骸丟棄在基隆老家，案件才曝光。基隆地檢署依過失致死罪和遺棄屍體2罪對黃男起訴。基隆地院近日審結，法官考量黃男深感悔意，認為其無再犯之虞，依過失致死罪判處1年8個月徒刑，遺棄屍體罪判處8個月徒刑，合併執行2年徒刑，緩刑4年。

基隆地檢署起訴，黃男與楊姓妻子於2017年11月生下兒子。隔年3月，黃男在妻子外出時，因不滿兒子哭鬧，竟用抱枕蓋住其口鼻，忽略嬰兒無法翻身和掙扎的能力，導致兒子窒息身亡。事後，黃男將此事告知妻子，2人決定將兒子的遺體放入行李袋中帶在身邊，以避免事情曝光。

夫妻倆後來離異，兒子的遺體由黃男繼續攜帶。2023年底，黃男聲稱想讓兒子「落葉歸根」，將遺體帶回基隆老家附近的郊區棄置；由於兒子2024年已達入學年齡，教育單位找不到人，通報警政機關後，案件才被揭發。

▲生父黃男殺害男嬰6年後，將遺體棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

法院審理期間，黃男表示，他與前妻共有4個孩子，年齡介於3歲到8歲之間，去世的兒子是第2個孩子，其餘3個孩子由前妻照顧。他承認因個人疏忽導致兒子死亡，並將遺體放在行李袋中長達6年，只是單純想將兒子留在身邊。他深感後悔，並承諾會好好照顧其他3個小孩，不再觸犯法律，希望法官給予自新機會。

黃男的前妻也出庭作證，表示尊重法院的決定，不希望黃男受到重判。她認為黃男已經反省，且當時並非故意為之，希望黃男能有時間照顧另3個小孩，負起應有的責任。

法官審酌後認為，黃男犯後確有悔悟，且無再犯之虞，因此依過失致死罪判處1年8個月徒刑，遺棄屍體罪判處8個月徒刑，合併執行2年徒刑，緩刑4年。緩刑期間，黃男須接受保護管束，並完成30小時的家庭親子關係認知教育輔導。