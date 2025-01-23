基隆過港路停車場今啟用　邱佩琳盼有效紓解停車問題

▲基隆過港路停車場今天啟用。基隆市副市長邱佩琳（中）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為紓解過港地區停車問題，基隆市政府將已荒廢的過港路自來水員工宿舍拆除，闢建69席停車位的停車場，啟用典禮今（23日）上午由副市長邱佩琳代表市長謝國樑到場主持，多位議員也蒞臨共襄盛舉，邱佩琳感謝基隆市議會支持編列預算，期許停車場完工後改善鄰近停車問題，更進一步提升當地的生活環境。

基隆市政府為紓緩暖暖區過港一帶停車問題，持續尋覓當地區域適當土地，在未有長期利用計畫前，規劃為路外停車場供地方停車使用。本次過港路停車場新建工程土地早期原為自來水公司員工宿舍，經過市府持續溝通協調搬遷，再加上基隆市議會支持編列預算，辦理舊有宿舍拆除及改為平面停車場新建工程。

▲基隆副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳在啟用典禮指出，過港路停車場提供69席小型車停車位，預期將可以紓解過港路沿線的停車與塞車問題，搭配內政部「提升道路品質公共環境改善計畫」補助過港路辦理道路工程計畫，有助於提昇過港路交通車流及行車空間環境，改善當地周遭巷道因路邊停車影響車輛通行及社區觀瞻，以維當地交通流暢。

基隆市政府交通處表示，過港路停車場位於過港里民活動中心對面，基地臨基隆河岸佔地約2,214平方公尺，出入口利用既有巷道與過港路銜接，基地周邊以人行道與過港路作區隔，場區綠化部分仍保留基地中間之茄苳樹進行修枝，並保留靠近河岸之玉桂及巷底既有植栽樹木等主要原生樹種，加以適當植栽綠美化環境。

邱佩琳也說明，當地里長、議員反映過港路道路工程進行期間，衍生停車空間不足問題，市府也承諾在道路工程完工前，過港路停車場將採免收停車費方式回饋地方，減輕民眾停車壓力。