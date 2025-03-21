錢錢味超濃！金瓜石220公斤金磚「身價飆漲7億」　民眾搶摸

記者郭世賢／新北報導

新北市金瓜石黃金博物館鎮館之寶一塊220公斤重的巨無霸金磚，近期因金價飆升，價值從8千多萬元暴漲至7億元，成為民眾熱議焦點。這塊於2004年向中央銀行借來黃金熔鑄而成的「世界最大金磚」，21年後價值翻了9倍之多，吸引許多遊客前來觸摸體驗，感受天價黃金的震撼魅力。館方特別以強化玻璃保護金磚，並開放觸摸區，讓民眾近距離感受這塊「錢錢的味道」。

▲金瓜石「巨無霸220公斤金磚」成博物館鎮館之寶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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新北市立黃金博物館內展示一塊220公斤重的巨無霸金磚，近期因金價飆升，其價值從原本8千多萬元暴漲至7億元，吸引大批民眾前來參觀，親身體驗這塊天價金磚的震撼力。

這塊金磚是2004年黃金博物館向中央銀行借來黃金熔鑄而成，當時被譽為「全世界最大金磚」，並成為博物館的鎮館之寶。當年這塊金磚的市值約為8千萬元，經過21年後，其價值已翻了9倍，如今高達7億多元。

▲新北市立黃金博物館內展示「220.30公斤重金磚」。

為了保護這塊珍貴的金磚，館方特別在外圍加裝了強化玻璃，並在玻璃上開了兩個洞口，讓遊客能夠伸手觸摸，感受這塊金磚的質感，許多遊客在聽到金磚的價值後，都忍不住驚嘆「這簡直是錢的味道」。

黃金博物館組長駱淑蓉表示，金價在過去2、3年間漲幅特別明顯，而在此之前，金價一直相對穩定，許多銀樓業者也對近期金價的驚人漲幅感到不可思議。雖然不是每個人家中都有7億元，但來這裡觸摸金磚、沾沾喜氣，並一睹這塊金磚的風采，確實是個不錯的體驗。

由於這塊金磚價值斐然，中央銀行也高度關注其保存狀況。央行人員將於4月初前往黃金博物館，查核安全措施和防盜系統，確保這塊天價金磚的安全性。這項檢查不僅凸顯金磚的珍貴性，也讓民眾對博物館的安全管理更加放心。

▲新北市立黃金博物館「巨無霸金磚」暴漲至7億，民眾搶摸沾財運。