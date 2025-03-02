從媒體人到政治家　邱佩琳用油畫療癒人生

▲基隆市副市長邱佩琳熱愛油畫，曾舉辦個展。(圖／取自邱佩琳臉書，下同)

地方中心／基隆報導

畫筆下的故事：邱佩琳的油畫人生

基隆市副市長邱佩琳，出身政治世家，父親為前考試院長邱創煥。從媒體人到政治工作者，她始終保持著對油畫的熱愛，視其為生活中的精神寄託與壓力出口。無論工作多忙碌，只要拿起畫筆，她便能沉浸其中，廢寢忘食。她曾舉辦個展，也曾義賣畫作，將所得捐助原鄉孩童。對她而言，畫畫如同人生，「要活出什麼故事，就自己添加色彩。」

藝術與人生的交錯

多年來，邱佩琳始終不曾放下畫筆，將其視為心靈的支柱。即便一幅作品需耗費數小時甚至數日，她仍樂在其中，從中獲得前行的動力。她最喜歡的作品之一，是《四季之歌〜溫暖滿人間》系列中的《馬》，描繪一匹歷經奔馳後，在草原上靜靜吃草的戰馬。她希望透過這幅畫傳達一個訊息——即便身處壓力之下，人依然能夠找到自己的方向，穩穩地站立。

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今年適逢蛇年，她克服了對蛇的恐懼，創作出一幅可愛的「美女蛇」，希望改變人們對蛇的印象，讓它變得親切討喜。

畫筆下的暖心故事

去年7月，中華民國油畫學會在基隆美術館舉辦展覽，邱佩琳展出三幅作品，其中一系列作品紀錄了原住民兒童的純真笑容。這些孩童在四年後再度見到自己的畫像，感動不已。而這些畫作早已義賣，所得全數捐贈給原鄉孩童，為他們帶來更多資源與希望。她特別借回這些作品展出，讓觀者感受這份來自畫布的溫暖與力量。

從國畫到油畫，學會取捨與重塑

邱佩琳踏入油畫的世界，源於2017年一次偶然的機緣。在朋友家看到美麗的畫作後，她開始向油畫家章德明學習，開啟創作之路，並於隔年舉辦個展。她形容，學習油畫讓她理解「取捨」的重要性，也讓個性變得更加柔和。

「畫畫讓我的心沉靜，也讓我明白，人生許多事情都可以打破重來，添哪裡、加哪裡，自己做主。」她說。

藝術風格與創作挑戰

除了大自然系列，她也對唐代文化情有獨鍾，創作了一系列以唐代陶俑為靈感的「胖美人」作品，充滿喜悅與溫暖。然而，她對自己的作品要求極高，近期更因不滿意一幅唐朝女子的畫作，毅然決然將其整幅重改，只因椅子的雕刻細節過於繁複、人物比例不夠完美。她從中體悟到，無論是藝術、企業、政府或政黨，都需要不斷調整與精進，才能展現最好的樣貌。

無論身處何種角色，邱佩琳始終堅持用畫筆詮釋世界，也用畫畫的哲學啟發自己的人生。