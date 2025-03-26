國家發射場域選定屏東九棚村　徐富癸：繼續推動成為太空產業重鎮

▲徐富癸成功爭取國家發射場域在屏東。（圖／翻攝自Facebook／徐富癸）

記者郭運興／台北報導

國科會今（26日）舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議，經委員會決議，確認國家發射場域位址選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」。對此，民進黨屏東縣立委徐富癸表示，一場公聽會、一場協調會、取得居民連署同意、數不清的奔走，終於成功爭取國家發射場域在屏東，未來將繼續爭取更多中央資源，推動屏東成為高科技太空產業重鎮，為屏東帶來更多發展與就業機會。

徐富癸表示，今天終於迎來了期待已久的好消息，去年12/1公聽會、今年3/7的協調會，經過他和屏東縣政府長期的努力與協作，成功將國家太空發射場的建設位置選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」。

徐富癸表示，這不僅是屏東的榮耀，更是全台灣太空產業發展的重要一步，九棚村的地理優勢，以及鄰近現有的「屏東旭海火箭發射場域」，將成為未來太空產業發展的核心地區。

徐富癸強調，未來將繼續爭取更多中央資源，推動屏東成為高科技太空產業的重鎮，為屏東帶來更多的發展與就業機會，大家最關心的生命財產安全、環境保護及回饋機制，也會配合屏東縣政府和國科會，共同建立溝通平台，一起排除問題。

屏東縣長周春米也表示，國家發射場域選址流程嚴謹，由跨部會代表及專家學者組成審查會議，委員認為九棚在「環境條件」及「開發執行」兩項評估具有優勢，特別以「面積規模與使用性」、「環境敏感地區之避免」及「土地取得難易度」等衡量指標三大優勢，讓九棚成功脫穎而出。

周春米表示，屏東擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，目前牡丹旭海設有短期科研探空火箭發射場域，未來更將有太空產業進駐屏東科學園區，太空產業在屏東蓄勢待發！。

周春米透露，得知這項喜訊，縣府團隊振奮感動，因為從國科會開始勘選國家發射場域以來，縣府團隊傾全力配合，除了與國科會、滿州鄉公所、代表會以及村長等，共同進行地方溝通，取得7成以上居民連署書支持外，縣府團隊更協助國科會盤點各項基礎設施，做好萬全準備。

最後，周春米說，未來縣府會持續攜手各單位共榮共好，導入太空科普，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光，打造出國家級的「太空村」。

▼周春米公布國家火箭發射場域確定落腳屏東九棚。（圖／翻攝自Facebook／周春米）