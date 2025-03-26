一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮遍地烽火，罷免藍綠委第一階段人數為36:0，第二階段連署也如火如荼展開。民進黨祕書長林右昌今（26日）表示，人民是頭家政策宣講，民眾反應很好，第二階段要持續啟動進行，遍地開花、深入基層，將比照去年反濫權、護民主宣講方式，在4月30日以前擴大舉辦3百場，大約是2百到5百人的規模。林也指出，中央跟地方黨部也要成立問題解決應對小組，協助公民團體及時解決問題，包含維護罷團人身安全等等。

林右昌表示，人民是頭家政策宣講，民眾反應很好，特別上週在花蓮超過四千人，新竹場調整到4月12日、台北場調整到4月13日，第二階段要持續啟動進行，遍地開花、深入基層，將比照去年反濫權、護民主宣講方式，擴大舉辦3百場基層政策宣講。

林右昌指出，最近看到國民黨在地方上各種干擾、暴力情況層出不窮更變本加厲，下鄉宣講同時，中央跟地方也要啟動維護罷團人身安全不受侵擾，中央跟地方黨部要成立問題解決應對小組，協助公民團體及時解決問題。

至於傳出二階連署部分，黨公職有KPI規定，還有罷團憂心連署品質？林右昌回應，黨中央並未發任何書面或公文指示罷免連署額度，但樂見各縣市黨公職對公民團體發起自主性活動，積極給予支援跟協助，當公民團體最堅實後盾。

連署品質部分，林右昌表示，各地方狀況不盡相同，一些公民團體跟黨公職在連署書標準上不那麼一致，但這點並不是問題，會要求上周提出的五點工作指示，其中行政協助部分，也會積極訓練志工，把收到的連署書做整理後轉送公民團體，有些議員過去可能有協助、比較熟練，部分可能沒有，這點相信很快就能解決。

至於3百場宣講部份，林右昌強調，這是遍地開花、深入基層，場次會更全面性，大約是2百到5百人的規模，會因地制宜也會協調適當講者，進行地方上的協助配合跟宣講。全國縣市議員有276位，是以這樣的數字做相關規劃，去年反濫權顧民主反映同樣熱烈，也是以地方縣市議員作為舉辦主體。

至於傳出部分罷團跟黨中央腳步不一？林右昌表示，這是有人刻意見縫插針吧？這是公民發動自主行動，公民是主體，民進黨一直以來就是完全尊重公民團體，會全力守護民團的權益，上周也才會提出五點指示，民進黨要做公民團體後盾，有任何需要都全力幫忙，包含人身安全維護等等，中央跟地方黨部會成立問題解決小組，及時處理，若受到人身安全侵擾，地方公職就可以協助排除。