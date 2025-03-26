國家發射場選定屏東九棚　蘇清泉：安全第一+照顧在地

▲國家發射場選定屏東九棚，蘇清泉重申安全第一、照顧在地 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國科會於今（26）日確認國家發射場域之位址選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」，未來我國太空科技發展將有屏東提供場地的協助角色。消息傳來，立委蘇清泉表示欣慰，並重申「當地居民安全必須獲得充分保障、要確實照顧到當地鄉親」兩個重要原則。

為因應台灣發展太空科技所須，政府去年起由跨部會代表及專家學者組成發射場選址評選會議，分別就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度及諸多選項，挑中台東縣達仁鄉南田部落及屏東縣滿州鄉九棚村2處候選場址，並展開下鄉溝通。

蘇清泉獲悉後，也以立委身份多次下鄉召開協調會，邀集國家太空中心的同仁及各級民意機關與代表到九棚，與在地鄉親面對面討論，讓鄉親的意見能夠充份表達。蘇清泉也在會中多次提及，安全絕對是第一優先，其次關於回饋金部份，也務必落實到居民身上，千萬不能重蹈被少數政客拿走的覆轍。

蘇清泉強調，國家太空中心發射埸設置，可以想見將為整個恆春半島帶來新的發長機會，如太空博物館及太空教育中心的建立，為屏東下一代的未來帶來全新生機，他期望政府能要確實照顧當地鄉親。在地不如都會區，缺乏經濟活動，中央在偏鄉設置嫌惡設施，必須為當地經濟提供活水，照顧百姓。