王世堅抱怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中常會，據了解，中常委立委王世堅會中抱怨，立法院發甲級動員，很多區域立委一整天都在立法院，壓力很大，「不要把我們當幼稚園那樣點名」；黨團總召柯建銘則表示，沒有像幼稚園點名監看、也希望大家配合。會後，柯建銘受訪時也表示，沒有把立委當幼稚園，但要有嚴格紀律，否則怎麼打仗？各黨都一樣。

由於這屆立委各黨派衝突頗深，立院黨團常發甲動通知。據轉述，今日民進黨中常會上，王世堅就抱怨，要求區域立委整天待在立法院，壓力有點大，希望別把立委當幼兒園那樣，每個小時點名一次。柯建銘則在會中澄清，沒有把立委當幼兒園監看，這是黨團決策。

中常會後，綠委邱志偉受訪緩頰，就簽個名沒什麼，人都在那裡，無傷大雅，這段時間大家壓力都大，可以念念經，總召領導黨團也不簡單，不妨有時候念念經、打坐、冥想一下，心情比較穩定。

對於媒體詢問王世堅抱怨簽到，柯建銘會後受訪則不悅表示，「你怎麼知道？有人直播是不是？穿幫嘛！」柯建銘解釋，王世堅抱怨每小時點名一次，但這是管理面的問題，不必點名的話如果跑光光黨團怎麼辦？這是甲動耶！黨團會議也要簽到，只有他不簽到，拜託要團結。

柯建銘指出，黨團不是幼稚園，要有嚴格紀律否則怎麼打仗？各黨都一樣，甲動還可以不來？動員以前都有黨團會議通過、嚴肅告訴大家，當然黨有黨的紀律，如此而已，沒有什麼惡意。有媒體追問，會不會覺得管不動立委？柯則回應，不會啦！都講開了應該清楚吧？「還有什麼要見縫插針的趕快問？」

