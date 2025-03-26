賴清德：大專、高中「身心調適假」全面上路　規劃納入公務員

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中常會，會中邀請諮商心理師柯萱如律師，以「年輕族群心理支持方案：實施現況與觀察」為題進行專案報告，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德聽取報告後表示，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，公務人員也規劃增加「身心調適假」，政府也正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，建構更完善普及的心理健康支持系統。

據轉述，賴清德會中表示，自己深知沒有心理健康，就沒有真正的健康，在2024年所提出的「國家希望工程」中就特別提出要擴大心理健康的支持。之後成立的「健康台灣推動委員會」，重點工作也包含了強化民眾心理健康支持，代表政府將投入更多資源在心理健康領域。

賴清德提到，在去年8月，政府將心理健康支持方案，從15到30歲，擴大15到45歲，給予青壯世代更多心理支持與陪伴。短短半年多，服務人數已高達3、4萬人，轉介治療者亦達萬人左右，這反映出政策的成效和民眾的心理健康需求。

賴清德指出，為強化校園心理支持系統，我們已經通過「學生輔導法」修法，除了增加輔導人力編制、落實三級輔導機制外，也系統介接社會安全網絡，並增訂維護兒童及少年最佳利益作為學生輔導原則，來提升我國學生輔導整體量能及品質。

賴清德強調，心理健康是各年齡層都要重視的議題，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，公務人員也規劃增加「身心調適假」，讓民眾可以調適身心狀態，達成學習、工作與生活間的平衡。為促進全方位的心理健康工作，政府也正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，結合跨部會資源，中央到地方協力，建構更完善普及的心理健康支持系統，達成提升全民心理健康韌性的目標。