　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：大專、高中「身心調適假」全面上路　規劃納入公務員

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中常會，會中邀請諮商心理師柯萱如律師，以「年輕族群心理支持方案：實施現況與觀察」為題進行專案報告，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德聽取報告後表示，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，公務人員也規劃增加「身心調適假」，政府也正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，建構更完善普及的心理健康支持系統。

據轉述，賴清德會中表示，自己深知沒有心理健康，就沒有真正的健康，在2024年所提出的「國家希望工程」中就特別提出要擴大心理健康的支持。之後成立的「健康台灣推動委員會」，重點工作也包含了強化民眾心理健康支持，代表政府將投入更多資源在心理健康領域。

賴清德提到，在去年8月，政府將心理健康支持方案，從15到30歲，擴大15到45歲，給予青壯世代更多心理支持與陪伴。短短半年多，服務人數已高達3、4萬人，轉介治療者亦達萬人左右，這反映出政策的成效和民眾的心理健康需求。

賴清德指出，為強化校園心理支持系統，我們已經通過「學生輔導法」修法，除了增加輔導人力編制、落實三級輔導機制外，也系統介接社會安全網絡，並增訂維護兒童及少年最佳利益作為學生輔導原則，來提升我國學生輔導整體量能及品質。

賴清德強調，心理健康是各年齡層都要重視的議題，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，公務人員也規劃增加「身心調適假」，讓民眾可以調適身心狀態，達成學習、工作與生活間的平衡。為促進全方位的心理健康工作，政府也正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，結合跨部會資源，中央到地方協力，建構更完善普及的心理健康支持系統，達成提升全民心理健康韌性的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血
快訊／桃園狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫
快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度
「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割
王世堅怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律
退休長輩愛去中國旅遊！　大票曝「1優勢贏日本」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

75學者轟賴清德限縮言論自由　府：鼓吹對台侵略牴觸言論自由紅線

國家發射場域選定屏東九棚村　徐富癸：繼續推動成為太空產業重鎮

王世堅抱怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律

賴清德：大專、高中「身心調適假」全面上路　規劃納入公務員

爆「新北內參民調」李四川大勝綠營　吳子嘉揭隱憂：檢調恐會上門

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

民進黨團議場前排班「48小時」　週五院會將為議事錄大戰

罷免徐巧芯、王鴻薇、李彥秀支持度高　藍：民調抽樣是在台南？

亞亞小微鼓吹武統該被驅逐出境？　街訪掀論戰

談國軍加薪　賴清德喊話藍白：邊凍刪預算邊漫天喊價「無助國安」

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

75學者轟賴清德限縮言論自由　府：鼓吹對台侵略牴觸言論自由紅線

國家發射場域選定屏東九棚村　徐富癸：繼續推動成為太空產業重鎮

王世堅抱怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律

賴清德：大專、高中「身心調適假」全面上路　規劃納入公務員

爆「新北內參民調」李四川大勝綠營　吳子嘉揭隱憂：檢調恐會上門

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

民進黨團議場前排班「48小時」　週五院會將為議事錄大戰

罷免徐巧芯、王鴻薇、李彥秀支持度高　藍：民調抽樣是在台南？

亞亞小微鼓吹武統該被驅逐出境？　街訪掀論戰

談國軍加薪　賴清德喊話藍白：邊凍刪預算邊漫天喊價「無助國安」

【廣編】艾德懷斯攜手Lady M 打造「小白花聊心私所」！閨蜜微醺甜點套餐限時登場

柯以柔左腎發炎「住院8天花2178元」　出院謝台灣醫療：很棒好幸福

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

子瑜同款棒球帽全色系幫你找到！熱門紅色、卡其色　售價資訊一次看

樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

台東縣政府推動大翅鯨保育　目擊回報助力海洋生態研究

陸配「亞亞」拒離境？　卓揆下令：內政部溫柔處理但拿出堅定

政治熱門新聞

快訊／遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬驗傷單

即／亞亞被下令離台　中華人權協會發聲明

柯建銘「打斷拐杖」噴出　徐巧芯：情緒崩潰近乎瘋魔

幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

忘了？韓國瑜稱官員逕自離席　影片曝卓榮泰當面獲韓同意才離開

二階連署進度最快！　罷免李彥秀13天衝破2萬份連署　

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

亞亞離台留下千字文：希望噩夢快過去

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

謝龍介曝「普發1萬」已送二讀：賴清德可能還加碼

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

亞亞離台！陸委會籲國人：繼續歡迎陸配

更多熱門

相關新聞

爆「新北內參民調」李四川大勝綠營　吳子嘉揭隱憂：檢調恐會上門

爆「新北內參民調」李四川大勝綠營　吳子嘉揭隱憂：檢調恐會上門

2026年新北市長選戰備受關注，國民黨的台北副市長李四川、民進黨的秘書長林右昌、立委蘇巧慧都是潛在人選。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉今（26日）公布一份「新北內參民調」，李四川領先林右昌18.7個百分點、領先蘇巧慧 12.5個百分點。但他斷言，李四川過去在某建設公司當顧問，民進黨會不知道嗎？現在危機在國民黨，當媒體開始拱李四川，要小心了，因為手上一堆李四川的資料，準備好等著了，只要一參選，檢調馬上上門。

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

民進黨團議場前排班「48小時」　週五院會將為議事錄大戰

民進黨團議場前排班「48小時」　週五院會將為議事錄大戰

曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

批賴清德搞台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

批賴清德搞台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

關鍵字：

心理健康民進黨賴清德學生輔導心理支持

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面