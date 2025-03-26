爆「新北內參民調」李四川大勝綠營　吳子嘉揭隱憂：檢調恐會上門

▲吳子嘉爆新北內參民調，揭李四川隱憂。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長選戰備受關注，國民黨的台北副市長李四川、民進黨的秘書長林右昌、立委蘇巧慧都是潛在人選。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉今（26日）公布一份「新北內參民調」，李四川領先林右昌18.7個百分點、領先蘇巧慧 12.5個百分點。但他斷言，李四川過去在某建設公司當顧問，民進黨會不知道嗎？現在危機在國民黨，當媒體開始拱李四川，要小心了，因為手上一堆李四川的資料，準備好等著了，只要一參選，檢調馬上上門。

吳子嘉於《董事長開講》談到新北選戰，他表示，近日有媒體寫了篇文章稱侯友宜態度明朗「李四川能贏就挺」，整篇文章都在吹捧李四川，都在說明侯友宜挺李四川，這是胡說八道，沒有一句話是事實，為什麼？自己用數據分析。

吳子嘉貼出「新北內參民調」，民調顯示，李四川若是對決林右昌，支持度為45.8%比27.1 %，領先18.7個百分點；李四川若是對上蘇巧慧，支持度為44.2%比31.4%，領先12.5個百分點。另外，國民黨若推派新北副市長劉和然、立委吳宗憲皆不敵民進黨的蘇巧慧或林右昌。

吳子嘉表示，這份內參民調本來不公布的，現在公布給大家看，民進黨內參民調放出來給大家看，這是上周五最新的民調，李四川勝過林右昌，劉和然跟林右昌的差距也在誤差值內，連根本沒有選舉的吳宗憲也跟林右昌不相上下，這3個數據代表什麼？代表新北市長侯友宜有基本盤，這很有可能會是未來的局面。

吳子嘉透露，現在問題很簡單，李四川會不會當選？李四川過去沒有當高雄副市長之後，在三重某建設公司當顧問，跟建設關係太密切了，民進黨會不知道嗎？現在民進黨的媒體一直拱李四川參選，為什麼要這樣？因為李四川好打，李四川的東西一大堆。

吳子嘉分析，如果按照民調倒算得票率，得票率會是63%，全台灣誰會接受這個數字？不可能的事情。現在危機在國民黨，當民進黨的媒體開始在拱李四川，要小心了，陰謀來了，當媒體造謠侯友宜會挺李四川，理由是什麼？因為手上一堆李四川的資料，準備好等著了。

吳子嘉斷言，只要李四川一出來參選，檢調馬上上門，新北就被民進黨拿掉了，國民黨新北如果輸掉，2028也不用選了崩盤。

最後，吳子嘉強調，自己預估下屆新北市長選戰，不管誰跟誰選，差距都在10萬票以內，就看侯友宜願意幫誰，只要幫下去差距就會增加，不可能會有現在民調，李四川大贏還拿到6成多選票的可能性，一點機會都沒有，請大家要小心。

▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）