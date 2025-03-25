復興實中「小巨蛋辦校慶」超狂！　路人直擊驚呆：一排豪車

▲台北市私立復興實驗高中。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市立私立復興實驗高級中學今（25）日在台北小巨蛋舉辦80周年校慶及園遊會，校方不僅請到人氣歌手林宥嘉獻唱，更有一票政商名流聚集，還有路過民眾直擊大量名車，忍不住驚呼「超扯！」

今天是台北復興實中的校慶日，不少家長、校友陸續在Threads曬出現場照，更有人盛讚復興的校慶，贏過全台灣的學校。

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對此，不少網友點頭表示，「小巨蛋外面一整排豪車違停紅線，不知道該講什麼」、「以復興家長們的財力，要租下小巨蛋一個月都不是問題吧」、「上流社會的子女都讀復興」、「這根本演唱會吧...好猛」、「交通亂七八糟」。

還有路過民眾驚呆直呼，「今天的小巨蛋真是一堆車，北市私立復興實中80年校慶，一堆政商名流聚集，國泰、富邦、元大子孫等等。」

另外，許多校友也現身笑說，「復興25年前畢業校友，想不到學校已經有錢到這程度」、「母校校慶在小巨蛋，看著學弟妹資源越來越多，發展也越來越廣好幸福」。

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