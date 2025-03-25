歐美高麗菜被嫌難吃！一票人崩潰「像塑膠玩具」　內行喊：買錯了

▲許多人嫌歐美高麗菜超硬超難煮。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣高麗菜便宜又好吃，還適合各種烹調方式，有「國民天菜」之美譽。不過，就有網友崩潰表示，歐美的高麗菜超級雷，煮起來像塑膠玩具一樣；這番話掀起熱烈回響，不過有內行直言，「要買尖頭的，不要買圓的。」

網友在PTT發文提到，「說到台灣高麗菜過剩，去歐洲待過、自煮過都知道，歐洲蔬菜比台灣少又貴，尤其這個高麗菜，超級地雷，買回去超硬，好像在煮塑膠玩具。」

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他接著表示，外國人認為這是地雷食物，只有偶爾刨絲燉煮，吃起來還沒什麼味道，「來台灣看到台灣人吃這個，覺得很厲害，殊不知台灣高麗菜很甜、很嫩的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

無獨有偶，先前也有網友在Threads感嘆，「早餐吃到清炒高麗菜，我真的覺得台灣人好幸福，怎麼可以每天都有這麼香甜的高麗菜可以吃。再次強調，美國的高麗菜跟塑膠差不多，不相信有機會自己親身體驗。」

此話一出，不少人也點頭附和道，「美國跟歐洲的高麗菜都超硬超難吃，煮多久都不會爛，我在美國時想吃高麗菜，都去亞洲超市買台灣高麗菜，台灣以外的高麗菜我真的是不敢再碰了」、「澳洲高麗菜也是塑膠，後來放棄用炒的拿去煮湯，結果還是煮不爛，我是買到展示品嗎？」「證人+1。美國的高麗菜煮不爛，真的不知道怎麼有辦法把菜種成這樣」、「每次回台吃鼎泰豐，一定點炒高麗菜來吃 」、「證人，美國高麗菜真的是塑膠」、「我的美國朋友聽到高麗菜，都非常嫌棄」。

不過，也有內行表示，應該買尖頭的高麗菜，「不能買圓的，要買尖版的高麗菜才好吃」、「我也是吃尖版高麗菜」、「新手錯誤，要買尖頭的」、「要買尖的，雖然沒有台灣的好吃，但還能接受」。

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