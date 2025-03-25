復興實中校慶盛況曝光！辦在小巨蛋「根本演唱會規格」　網喊羨慕

▲復興實驗高級中學今日舉辦校慶活動。（圖／網友GiGi Huang授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市私立復興實驗高級中學今（25）日白天在台北小巨蛋舉辦80周年校慶活動，不少校友、家長都有收到「80周年校慶典禮貴賓入場票券」。後來就有家長分享內部盛況，並透露台北市長蔣萬安、知名歌手林宥嘉都有到場，根本就是演唱會規格。

台北市私立復興實驗高級中學今天在台北小巨蛋舉辦80周年校慶活動，據了解，活動流程自上午8時開始，有致詞、學生表演、傑出校友頒獎等環節。而12時至15時，在南北廣場還有愛心園遊會。

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▲▼網友認為，這次校慶活動根本就是演唱會規格。（圖／網友寰居命理授權引用）

網友「寰居命理」就在臉書上分享，他今天以家長身分參加校慶、園遊會，除了台北市長蔣萬安之外，林宥嘉、Gummy B也到現場表演。他透露，不論是燈光、音響、舞台還是動畫，真的就是演唱會的規格。

另名網友GiGi Huang也在臉書上發文透露，蔣萬安以傑出校友兼家長身分出席；現場還有很多金控業的長官，以傑出校友兼家長身分出席，這是非公開的活動，「整場只屬於復興小火炬的師生、家長、長官與校友」。

▲蔣萬安也到場。（圖／網友GiGi Huang授權引用）

此外，也有網友在Threads上直呼，「這演唱會吧」、「根本演唱會吧？好猛」、「很羨慕」、「辦在小巨蛋是怎樣」、「想不到學校已經有錢到這程度」、「上流社會的子女都讀復興」、「小巨蛋（外）真是一堆車」、「一堆銀行高幹子弟讀那」。相關話題在網路上掀起討論。