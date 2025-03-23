小琉球南風音樂祭澎哥主持　百萬兄弟驚喜變裝秀嗨翻天

▲第四屆小琉球南風音樂祭22日晚間在小琉球三隆宮廣場舉行。（圖／陳昭瑋提供）

記者陳崑福／屏東報導

第四屆小琉球南風音樂祭，22日晚間在小琉球三隆宮廣場舉行；這屆音樂祭全面升級，以綜藝節目規格的外台製作，由重量級主持人澎恰恰及美珊主持，綜藝一級棒主持、歌手康康壓軸演唱，宛如一場小型的超級夜總會，為到場近1千名觀眾及網路逾10萬名網友帶來了一場難忘的音樂饗宴。

南風音樂祭，原由小琉球子弟——百萬兄弟陳昭、瑋陳孟賢發起，最初僅在家族三合院舉辦的小型音樂會，如今已發展為全鄉性的音樂盛事！該音樂祭不同於一般演唱會，所有歌手皆需搭船前往小琉球，並在島上過夜，讓這場音樂盛會更具獨特性，也讓藝人們更深入體驗小琉球的風土人情。

今年邁入第四屆，由東琉聯營處、蘇宅旅店等諸多民間單位鼎力贊助並盛大升級，邀請到重量級主持人澎恰恰及美珊主持，包括康康、蕭玉芬、陳孟賢、陳昭瑋、翁鈺均與吳美琳等歌手均到場演唱，一首首經典歌曲接連獻唱，讓現場觀眾陶醉其中，跟隨節奏搖擺，歡樂聲、掌聲此起彼落。

其中百萬兄弟之一的陳昭瑋驚喜變裝，模仿金曲天后向蕙玲，帶來火辣動感的演出，讓在場觀眾尖叫連連，氣氛High到最高點！見證了小琉球3月觀音信仰與音樂交織的魔力，留下難忘的回憶。