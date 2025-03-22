「敢讓孩子讀公立國中嗎？」　雄中校長親回10字

▲近年來，私立國中入學競爭激烈，許多家長不惜重金，爭相將孩子送入私。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

近年來，私立國中入學競爭激烈，許多家長不惜重金，爭相將孩子送入私校，除了擔心課業壓力外，最大的考量是孩子的學習環境與安全。然而公立國中是否適合作為選擇，也引發熱烈討論。而這也意外釣出雄中校長親自回應。

台北市、新北市的明星私立國中，包括東山、南山、延平、薇閣、再興、復興、靜心等七所學校，近期陸續舉辦入學考試，錄取率僅約5%至25%，競爭相當激烈。儘管學費高昂，仍吸引許多家長投入資源，部分網友直言「私校學生經過篩選，公立學校則是龍蛇混雜。」

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近日一名網友在社群平台Threads發問：「如果你有小孩，你敢讓他讀公立國中嗎？」並留言表示，「2023年12月25日，臺灣新北市土城區清水高中附設國中部發生一起割喉案，一位郭姓國三生持彈簧刀朝隔壁班的楊姓國三生連刺10刀，造成楊生死亡」。

貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人認為應視學區而定，「看學區囉！台北市的話公校五虎沒問題」、「看學區，新北市不推土城三重，台中全區不推」、「看學區，盡量選學區房，讓小孩有保障，錢沒辦法到位的話，小五開始補習準備私立國中考試」。

也有一些網友認為公立學校不錯，「我公立國中畢業的，班上同學都強得跟鬼一樣，全台中市模擬考第一名在我們班，之後上台大的至少六七個，班上三分之二同學都上公立高中，同學間感情都不錯，老師也教得很用心」、「讀私立只是表示你這盤子比較大盤而已」、「私立才可怕吧！光家裡有沒有錢就有分階級了」、「如果是怕被欺負，公立私立都會，因為是人的問題不是學校問題，如果是怕不讀書，去哪間學校都不會想讀」。

討論串也意外釣出高雄中學校長莊福泰也親自回應：「高雄公立的國中都不錯！」引起地方家長共鳴，許多人表示，「孩子在家附近的學校就讀很正常，沒有特別煩惱私校選擇。」甚至有家長認為，孩子在公立國中就讀後順利進入雄中，發展依然良好。

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