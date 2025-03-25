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H杯妹「胸部放桌上」被酸綠茶！　她喊冤：就是那麼尷尬

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友擁有H罩杯的傲人身材，怎料因辦公時偶爾會挺胸、坐得比較靠近桌子，竟被同事私下講壞話，懷疑她是故意將胸部放桌上，要給男同事看的，這讓她傻眼又無奈，直呼「別人有心想搞你，白的都說成黑的。」

女網友在Dcard發文提到，本人胸部比較大，有到H罩杯，辦公時不論椅子跟桌子的高度怎麼調，就是會靠上去，「之前為了不要讓胸部靠在上面，把椅子調低，結果肩頸出問題，因為變成手要抬高工作，有時候都會麻，然後上胸剛好被桌子壓到，也很不舒服，還感覺會下垂。」

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原PO直言，當她認真辦公時，就會不自覺坐近挺胸，「結果上廁所的時候，無意間聽到同事在討論，說我是不是故意把胸部放在桌上，要給男同事看，也被說過包包是不是故意背側背，背帶在胸口中間露出胸型，很故意。」

種種言論讓她超錯愕，不禁委屈表示「原本覺得很平常的事，我真的從來都沒想過，沒想到竟會被說成這樣，真的是別人有心想搞你，白的都說成黑的。」

對此，網友們紛紛回應，「完全不用理會那些大媽ABC，她們永遠無法體會我們白富美EFGH的地心引力」、「她也可以把肚子放上去啊」、「我懂，而且有時候已經放習慣了，根本沒想那麼多，只是覺得放上去輕鬆很多而已」、「就很重啊」、「我C也喜歡卡在桌上，就很舒服阿」。

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