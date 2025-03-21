無人機燈光秀震撼視覺效果，吳鳳科大校慶展現辦學特色

▲吳鳳科大緬懷故董事長李旭光先生,由藝術家歐志成老師創作銅像並於校慶大會進行揭牌 。（圖／吳鳳大學提供） 。（圖／吳鳳大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學於114年3月21日至22日舉辦校慶系列活動，以學術研發、文化交流、體育競技與歷史回顧等多元主題，呈現學校發展成果與教育使命。此次校慶以「櫛風沐雨沃灌桃李吳鳳一甲子 芬扇藻芹日新月盛永續九九年」為核心，透過一系列展覽與表演，展現辦學特色與國際視野。

▲吳鳳科大60週年校慶無人機系師生帶來無人機燈光秀揭 。（圖／吳鳳大學提供） 。

吳鳳科大去年成立全國唯一且第一個人工智慧無人機科技系，主要培育人工智慧及無人機科技應用專業人才，開場由無人機系帶來無人機燈光秀揭幕，透過程式設計及智慧應用，讓無人機隊形變換與燈光演出結合，營造震撼的視覺效果。

另，吳鳳科大為緬懷對教育貢獻卓越的故董事長李旭光先生，由藝術家歐志成老師創作銅像並於校慶大會進行揭牌，以紀念其對學校的卓越貢獻；感謝他一生致力推動校務發展，讓吳鳳科大蛻變成為今日雲嘉地區唯一的私立科技大學。

▲校慶大會頒發各類獎項展現師生成果 。（圖／吳鳳大學提供）

校慶大會頒發各類獎項展現師生成果，值得慶賀吳鳳科大再度榮獲「教育部技職之光12連霸殊榮」，教育部本次頒發之證照達人技術型高中組14位及技專校院組8位；在技專校院組8位同學中，本校就囊括2位同學獲獎，分別是美容美髮造型設計系吳秀娟及電機工程系黃偉傑2位同學榮獲技職之光「技職傑出證照達人獎」。吳秀娟同學考取6張乙級、5張丙級、保母人員證照等其他協會5張總計17張證照；電機工程系黃偉傑同學考取4張乙級、8張丙級及1張國際證照。

活動期間，校內多處展區同步開放，展現不同領域的教育成果，研發處規畫的「師生創作成果展」聚焦技術創新與學術研究；圖書資訊處則設立「時光迴廊」回顧校史發展歷程；國際處規畫的「國際文化祭」展現多元文化交融的特色；「運動大會」展現師生健康活力與團隊精神；「園遊會」集結特色美食與趣味攤位；「社團博覽會」與「街頭藝人及社團表演」則讓學生發揮才華等多項系列活動。

▲吳鳳科大榮獲「教育部技職之光12連霸殊榮」 。（圖／吳鳳大學提供）

校長蔡宏榮表示，吳鳳科技大學六十年的發展，見證了台灣技職教育的演進，也培養出無數優秀人才，這都歸因於全體師生和校友們的共同努力，以及社會各界的支持與厚愛。面對世界科技改變，學校將持續推動產學合作、國際交流及永續發展。蔡校長強調：「60年來，我們始終堅守教育初衷，秉持愛與榜樣，透過科技創新與社會責任，培養新一代專業技術人才。」吳鳳科技大學60周年校慶透過科技、文化、體育及歷史等多元活動，展現學校創新的新活力。