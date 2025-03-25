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台北「最爛圓環」確定要拆了！新設計曝光　Cheap急諫言：專業呢

▲▼台北市長蔣萬安今（25日）於市政會議裁示，要拆除「公館圓環」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲公館圓環要拆除了。（圖／翻攝自臉書／蔣萬安）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市「公館圓環」位在基隆路與羅斯福路交叉口，已連續7年為全市肇事熱點第一名，台北市長蔣萬安今（25）日拍板，將拆除圓環設施並填平地下道。對此，百萬網紅Cheap直言，樂見「最垃圾圓環」的拆除，但對於新設計卻抱持質疑態度，「我們偉大的國考菁英們，到底有沒有交通專業？」

Cheap今在臉書提到，台北公館圓環可謂史上最腦殘的垃圾圓環，同時有紅綠燈、兩段式左轉，還有對不準的標線，「國外圓環沒紅綠燈，一樣絲滑順暢，如巴黎凱旋門圓環，一天有十萬輛車流，但遵循『進圓環的車要讓圓環內的車先行』，基努李維在那打架也不會塞車。」

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反觀台灣的圓環，他不禁吐槽，不僅要等紅綠燈，機車還要等兩個，才能完成史詩級的兩段式左轉，進去一圈，心累了三圈，「我不知道台灣這種反直覺的交通設計，到底有啥好處？現在好了，公館圓環終於要拆了，啊改成這樣是有比較好逆？你把禁行機車、兩段式左轉拿掉，就會好很多了啦！」

▲。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲Cheap直言，把禁行機車、兩段式左轉拿掉，即可改善。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

對此，網友們紛紛回應，「說個笑話：相信交通單位的專業」、「不會做圓環的都來嘉義市考查一下啦，尤其是隔壁那個圓環裡還有紅綠燈的，對啦我就是在講台南啦」、「我人生第一張罰單在公館圓環」、「困難點是三寶」。

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