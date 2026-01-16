　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲5國聯軍飛抵格陵蘭！　啟動「北極韌性」聯合演習

▲▼士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

▲士兵經過位於格陵蘭努克的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）近日公開表示，防衛格陵蘭已成為北約（Nato）整體的「共同關切」事項。隨著美國總統川普（Donald Trump）先前揚言不惜以武力奪取這座北極島嶼，來自歐洲各國的部隊已於15日起陸續飛抵當地參與聯合演習，展現團結捍衛領土的決心。

歐洲部隊進駐「北極韌性行動」　反制川普奪島威脅

綜合外電報導，來自法國、德國、英國、挪威及瑞典的部隊已在15日出發前往格陵蘭。這批部隊將參與由丹麥領導、代號為「北極韌性行動」（Operation Arctic Endurance）的聯合演習，其中法國約15名山地步兵已抵達首府努克（Nuuk），德國也派遣了13人的偵察隊，荷蘭與英國亦表態加入。

參與行動的國家透露，這批歐洲部隊目前的任務屬於短期勘查，重點在於評估未來在格陵蘭進行長期地面部署的可行性。此舉一方面是為了展現政治支持，另一方面則是向華府展示，歐洲的北約成員國對於北極地區的安全威脅是「認真的」，試圖藉此安撫美方。

▲▼丹麥海軍巡邏艦「勞格·柯克號」（HDMS Lauge Koch）航行於格陵蘭首府努克（Nuuk）的舊港附近。（圖／路透）

▲丹麥海軍巡邏艦「勞格·柯克號」（HDMS Lauge Koch）航行於努克的舊港附近。（圖／路透）

美丹會談破裂　川普重申：必須擁有格陵蘭

此次軍事動作發生在美、丹、格三方高度緊張的會談之後。格陵蘭外交部長摩茲菲特（Vivian Motzfeldt）與丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）14日才在華府與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）碰面。

然而，這場試圖緩解僵局的會談顯然失敗了。川普在會後再次強調，基於國家安全考量，美國「需要」格陵蘭，並直指丹麥根本沒有能力保護該島。川普甚至語帶威脅地表示，若美國不進入，俄羅斯與中國就會進入，更直言「事情總會有個結果」。

丹麥首相強硬回擊：美國野心並未消失

佛瑞德里克森在14日的聲明中坦言，與美方的溝通非常艱難。她直言不諱地表示，「儘管我們成立了工作小組討論北極安全，但基本的分歧依然存在，因為美國接管格陵蘭的野心依舊完好無損。」她強調，防衛格陵蘭是整個北約盟邦的共同責任，丹麥已投入大量資源提升防禦能力。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也重申，格陵蘭是民主自治社會，絕對「非賣品」，必須尊重其憲法地位與國際法。

目前，北約內部甚至在討論比照東翼的「東方哨兵」（Eastern Sentry）行動，為北極建立空中巡邏機制。儘管川普動作頻頻，但 CNN 民調顯示，有高達四分之三的美國民眾反對接管格陵蘭。

