離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

▲美國高爾夫球巨星伍茲認愛美國總統前兒媳凡妮莎。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統川普長子的小川普（Donald Trump Jr.）的前妻凡妮莎（Vanessa Trump），近日與高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）在社群平台上高調放閃，正式「官宣」戀情，消息一出立刻掀起輿論熱潮，也引起許多人好奇，凡妮莎是怎樣的一號人物。

伍茲於24日在社群平台X貼出兩人親密合照，並寫下，「空氣中瀰漫著愛，有妳在我身邊，生活更美好！此時此刻，我們希望所有我們心愛的人能夠保留隱私。」此貼文也獲得凡妮莎的前小姑伊凡卡（Ivanka Trump）祝福，她留言表示，「為你們兩個感到高興！」並附上兩顆愛心表情符號。

▲2006年，剛與小川普結婚的凡妮莎。（圖／達志影像／newscom）



凡妮莎的身分在美國政壇與名流圈早已眾所皆知。本名Vanessa Kay Pergolizzi的她，是小川普的前妻，兩人於2005年結婚，婚姻維持12年，並於2018年離婚。她與小川普育有五名子女，分別為17歲的凱伊（Kai Trump）、15歲的小唐納（Donald John Trump III）、13歲的崔斯坦（Tristan Milos Trump）、12歲的史賓瑟（Spencer Frederick Trump），以及10歲的克蘿伊（Chloe Sophia Trump）。

據《紐約時報》報導，凡妮莎在紐約曼哈頓上東區成長，年輕時即踏入模特兒圈。她與小川普的初次相遇也頗具話題性。她在一次派對上與小川普相識，當時是川普親自走向她，自我介紹並介紹自己的兒子給她認識。

儘管婚姻已結束，凡妮莎仍與川普家族保持聯繫，並多次被目擊出席家族活動，包含2025年1月川普再次就任總統的典禮。據報導，目前她已從紐約遷至佛羅里達州，與孩子們共同生活。

▲凡妮莎與小川普。（圖／達志影像／newscom）



而小川普在感情生活上也持續受到矚目。他今年2月公開與社交名媛安德森（Bettina Anderson）的戀情，兩人在超級盃比賽中一同現身，還曾被拍到牽手與親吻的畫面。其實早在2024年底兩人已多次一同出席公開活動，包含川普的就職典禮。

小川普過去曾與美國電視名人兼前檢察官季伏爾（Kimberly Guilfoyle）訂婚，兩人於2020年訂下婚約，2022年宣布婚訊，最終於2024年悄然分手。

伍茲與凡妮莎這段橫跨體壇與政壇的新戀情，儘管尚未透露更多細節，但已讓外界對這對「高爾夫王子與政壇名媛」的未來發展充滿好奇。