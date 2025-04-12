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美國CBP公布關稅「豁免清單」！大量電子產品入列

▲▼美國總統川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）

▲美國總統川普暫緩對等關稅後，美國海關與邊境保護局又列出了豁免清單。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普暫停多個國家的對等關稅，對於中國的貨品則是拉升至145％稅率，美中雙方關稅戰仍在持續當中。不過，美國海關與邊境保護局（CBP）11日突然發布最新公告，豁免電腦、半導體製造設備、通信設備及半導體器件與積體電路等零件，，且並沒有限定國家。

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

▲美國總統川普暫緩對等關稅後，美國海關與邊境保護局又列出了豁免清單。（圖／路透）

美國海關與邊境保護局發布了公告，針對進口商品徵收關稅的規定進行說明，指稱4月11日總統備忘錄中，新增了對等關稅排除措施，並列出了排除產品在《美國統一關稅表》（HTSUS）當中的號別及子號別。豁免產品分別如下：

一、8471–自動資料處理機及其單元設備，包括電腦及其配件，例如：計算機、伺服器、工作站、主機板等。

二、8473.30–電子計算機的零件和配件，特別是針對處理單元（中央處理器）部分。

三、8486–工業機械或設備的零件及附件，通常是針對機械的傳動系統或類似設備的配件。

四、8517.13.00–移動電話、無線電話的接收和發射裝置，特別是智能手機類型的設備。

五、8517.62.00–無線電話機（包括移動電話），例如智能手機。

六、8523.51.00–電視接收機，專指含有螢幕的設備，例如液晶顯示器（LCD）或等離子顯示器（PDP）電視。

七、8524–磁光和其他視覺媒體設備，包括視訊錄影機、攝像機以及錄放音設備。

八、8528.52.00–影像顯示和影像製作設備，專指對應電子顯示裝置、電視接收設備等。

九、8541.10.00–電子管、真空管和其他類似電子元件。

十、8541.21.00–半導體裝置及其配件，專指集成電路（IC）晶片、晶圓等。

十一、8541.29.00–其他類型的半導體裝置，包含各種元件與電子配件。

十二、8541.30.00–電子電路板，包括印刷電路板（PCB）及其相關配件。

十三、8541.49.10–特定的半導體元件及配件，常見於高端電子設備中的微處理器等。

十四、8541.49.70–半導體設備中的其他元件或配件，特指特定用途的裝置。

十五、8541.49.80–其他類型的半導體裝置或配件，通常與計算機或通信設備相關。

十六、8541.49.95–半導體元件，專指某些特定應用的特殊元件或組件。

十七、8541.51.00–絕緣體、電纜、導線等電子元件，專門用於電子產品中的導電元件。

十八、8541.59.00–絕緣體的電子裝置或零件，常見於電力裝置或家庭電器中的配件。

十九、8541.90.00–其他電子元件或裝置的配件，包含不易分類的電子設備或配件。

二十、8542–電子元件及裝置，這些設備不包括在其他更具體的項目中。

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