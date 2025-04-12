川普24小時忙了什麼？　白宮畫像換「這張」、惹怒馬斯克

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普24小時忙了什麼？白宮畫像換「經典照」、訂關稅底線10%、惹怒馬斯克

▲▼4月11日美國總統川普搭空軍一號前往佛州。（圖／路透）

▲美國總統川普搭空軍一號前往佛州住處。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普每天動作頻頻，狂發文針對多項政策與時事發表看法，強調始終以美國利益為優先，本周掀起關稅風暴，打亂世界秩序後，來看看今天他在忙什麼。

1.否認債市影響關稅決策
針對部分輿論認為其關稅政策的調整是受到債券市場波動所驅動，川普予以否認。他表示，儘管債市曾出現短暫起伏，但整體表現良好，並非促使他暫緩關稅的主因。

2.預測美元將走強
川普指出，近期美元走貶並非關鍵問題，強調未來美元將會大幅升值，甚至比以往更具強勢。他相信，隨著政策逐步落實，市場將認同其方向與作為。

▼川普搭空軍一號前往佛州。（圖／路透）

▲▼4月11日美國總統川普搭空軍一號前往佛州。（圖／路透）

3.關稅底線設為10%
在貿易政策方面，川普強調10%的關稅為基本底線，儘管某些情況下可能出現例外，但整體政策方向將維持此一基準。

4.呼籲俄羅斯結束衝突
針對俄烏戰爭，川普於社交媒體上強烈表示，俄羅斯應立即採取行動停止戰爭，並批評戰爭造成大量無辜人員傷亡。他重申，若自己當政，此場衝突原可避免。

▲▼美國總統川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）

▲▼川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）

▲▼美國總統川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）

5.傳削減NASA預算引馬斯克不滿
據報導，川普政府擬在國會預算案中削減美國太空總署（NASA）近數億美元資金，引發SpaceX執行長馬斯克反彈。他在社交平台表示此舉「令人擔憂」，這也是馬斯克近期第二度對川普政府提出公開批評。

6.重申反對伊朗擁核
在美伊高層會談前夕，川普明確表示反對伊朗取得核武能力，重申此立場為其國安政策基石之一。

▼川普在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）

▲▼4月11日美國總統川普在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）

7.宣布律師事務所提供無償服務
川普於11日宣布，已與多家律師事務所達成協議，未來四年將提供數億美元價值的無償法律支援。

8.年度體檢結果良好
川普完成年度健康檢查後表示，身體狀況良好，並透露進行了認知能力與心臟相關測試，結果均為正常，完整報告將於週日公布。

9.歐巴馬畫像位置更動　川普畫像取代
白宮官員證實，原位於白宮大廳的前總統歐巴馬畫像已移至Grand Foyer大廳，改由川普去年於賓州遭刺殺未遂、舉右手致意的經典畫像取代，還開白宮臉書帳號直播，引起美國人正反熱議。

▼美國總統川普躲過暗殺，振臂高呼「戰鬥」畫像，今掛在白宮顯眼處。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲▼美國前總統川普前奇蹟式躲過暗殺槍擊，振臂高呼「戰鬥」畫像，掛在白宮顯眼處。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

10.力挺推動夏令時間永久化
川普透過社群平台呼籲國會推動夏令時間永久化政策，指出該措施廣受民眾支持，亦可減少調整時鐘所帶來的麻煩與政府成本，「眾議院和參議院應該更努力爭取夏令時間永久化。非常受歡迎，最重要的是，不會再更改時鐘，這是一個很大的不便，對我們的政府來說，這是一件非常昂貴的事情！！」

此外，今日傳出知情人士透露，川普政府最近採取激進手段，將逾6000名合法移民列為「死亡人口」，還註銷了他們的社會安全碼（Social Security Number），導致他們無法再使用銀行服務，剝奪工作與領取福利資格，試圖讓合法移民離開美國，目前川普尚未證實，另外與各國的關稅協商也在持續進行中，誓言90天內討論完畢。

▼川普抵達佛州，走下空軍一號。（圖／路透）

▲▼4月11日，美國總統川普在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）

Some new artwork at the White House

The White House 發佈於 2025年4月11日 星期五
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開
北市路口驚現「1公尺天坑」
川普24小時忙什麼？　白宮畫像換了、惹怒馬斯克
艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine
情侶娃娃機店脫到剩襪子！紙板鋪地「激戰全被拍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開

川普24小時忙了什麼？　白宮畫像換「這張」、惹怒馬斯克

已逾百人丟命！印度4月反常高溫暴雨　鄰國尼泊爾也遭殃

川普擬大砍NASA預算　馬斯克公開唱反調：讓人不安

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

中國狂掃240萬噸巴西大豆　美國農民哀號

泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死、201傷　5萬人力加強管制

乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋「尿濕全身」　空服員急打斷

印尼男童腹脹便秘「嘔出蟲」　醫驚見滿肚蛔蟲急開刀擠出

日政府燒錯遺體！他被當「無人認領屍」莫名火化　家屬氣炸

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

北車前商旅糾紛　股東「請鬼拿藥單」：2年拿3200萬

男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開

川普24小時忙了什麼？　白宮畫像換「這張」、惹怒馬斯克

已逾百人丟命！印度4月反常高溫暴雨　鄰國尼泊爾也遭殃

川普擬大砍NASA預算　馬斯克公開唱反調：讓人不安

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

中國狂掃240萬噸巴西大豆　美國農民哀號

泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死、201傷　5萬人力加強管制

乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋「尿濕全身」　空服員急打斷

印尼男童腹脹便秘「嘔出蟲」　醫驚見滿肚蛔蟲急開刀擠出

日政府燒錯遺體！他被當「無人認領屍」莫名火化　家屬氣炸

白曜誠「坐飛機」重摔一度倒地不起　領航猿關門戰狂勝40分

台中人妻偷吃小王「對話紀錄超色」！綠帽男提告卻一毛都拿不到

張柏芝寵粉無極限！遇22年鐵粉秒掏「16萬鑽石項鍊」送出　全場傻眼

新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

我TECH WORLD館應邀出席世博會開幕典禮　黃志芳與邱揮立參與盛會

男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開

新店福民公園海龜遊戲場萌翻　溜滑梯、彈跳床打造全齡幸福空間

北市士林路口驚現「1公尺天坑」！持續坍塌擴大　路段封鎖搶修中

「知道之前團隊低迷」　力亞士：不會怪隊友

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

國際熱門新聞

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

川普公開稱「不再需要馬斯克」

目標90天達成90協議　白宮顧問：散戶快進場

50歲醫和小24歲嫩妻　「診間接吻」被炎上

女遊客彎腰露出「奈良最兇風景」　日網凍未條想變鹿

泰潑水節嗨過頭！連假第1天27死、201傷

川普否認因「美債波動」暫緩關稅

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

I罩杯女優引退念大學！巨乳放桌面照曝

川普：關稅10%是下限　但可能有例外

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

即／美11日與台灣、以色列展開關稅對談

美中貿易戰2.0　外媒爆北京「1戰略王牌」看誰撐得久

更多熱門

相關新聞

翟本喬稱柯文哲是關稅解方！學者不忍了

翟本喬稱柯文哲是關稅解方！學者不忍了

美國前總統川普可能重啟「對等關稅」政策，引發各界關注。前台北市政顧問翟本喬今（12）日在臉書發文，聲稱台灣最能解決此問題的人是現正因涉貪遭羈押的前台北市長柯文哲，甚至表示「你把柯主席放出來，我就給你一套完整的解決方案。」說法一出，引發各界熱議。

關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利

關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利

首輪談判結束　卓揆曝美關注「洗產地」：台灣一定要肩負起反傾銷

首輪談判結束　卓揆曝美關注「洗產地」：台灣一定要肩負起反傾銷

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

中美貿易戰！紐時：習近平依然我行我素

中美貿易戰！紐時：習近平依然我行我素

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

川普公開稱「不再需要馬斯克」

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面