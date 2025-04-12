川普24小時忙了什麼？　白宮畫像換「這張」、惹怒馬斯克

▲美國總統川普搭空軍一號前往佛州住處。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普每天動作頻頻，狂發文針對多項政策與時事發表看法，強調始終以美國利益為優先，本周掀起關稅風暴，打亂世界秩序後，來看看今天他在忙什麼。

1.否認債市影響關稅決策

針對部分輿論認為其關稅政策的調整是受到債券市場波動所驅動，川普予以否認。他表示，儘管債市曾出現短暫起伏，但整體表現良好，並非促使他暫緩關稅的主因。

2.預測美元將走強

川普指出，近期美元走貶並非關鍵問題，強調未來美元將會大幅升值，甚至比以往更具強勢。他相信，隨著政策逐步落實，市場將認同其方向與作為。

▼川普搭空軍一號前往佛州。（圖／路透）



3.關稅底線設為10%

在貿易政策方面，川普強調10%的關稅為基本底線，儘管某些情況下可能出現例外，但整體政策方向將維持此一基準。

4.呼籲俄羅斯結束衝突

針對俄烏戰爭，川普於社交媒體上強烈表示，俄羅斯應立即採取行動停止戰爭，並批評戰爭造成大量無辜人員傷亡。他重申，若自己當政，此場衝突原可避免。

▲▼川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）



5.傳削減NASA預算引馬斯克不滿

據報導，川普政府擬在國會預算案中削減美國太空總署（NASA）近數億美元資金，引發SpaceX執行長馬斯克反彈。他在社交平台表示此舉「令人擔憂」，這也是馬斯克近期第二度對川普政府提出公開批評。

6.重申反對伊朗擁核

在美伊高層會談前夕，川普明確表示反對伊朗取得核武能力，重申此立場為其國安政策基石之一。

▼川普在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）



7.宣布律師事務所提供無償服務

川普於11日宣布，已與多家律師事務所達成協議，未來四年將提供數億美元價值的無償法律支援。

8.年度體檢結果良好

川普完成年度健康檢查後表示，身體狀況良好，並透露進行了認知能力與心臟相關測試，結果均為正常，完整報告將於週日公布。

9.歐巴馬畫像位置更動 川普畫像取代

白宮官員證實，原位於白宮大廳的前總統歐巴馬畫像已移至Grand Foyer大廳，改由川普去年於賓州遭刺殺未遂、舉右手致意的經典畫像取代，還開白宮臉書帳號直播，引起美國人正反熱議。

▼美國總統川普躲過暗殺，振臂高呼「戰鬥」畫像，今掛在白宮顯眼處。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



10.力挺推動夏令時間永久化

川普透過社群平台呼籲國會推動夏令時間永久化政策，指出該措施廣受民眾支持，亦可減少調整時鐘所帶來的麻煩與政府成本，「眾議院和參議院應該更努力爭取夏令時間永久化。非常受歡迎，最重要的是，不會再更改時鐘，這是一個很大的不便，對我們的政府來說，這是一件非常昂貴的事情！！」

此外，今日傳出知情人士透露，川普政府最近採取激進手段，將逾6000名合法移民列為「死亡人口」，還註銷了他們的社會安全碼（Social Security Number），導致他們無法再使用銀行服務，剝奪工作與領取福利資格，試圖讓合法移民離開美國，目前川普尚未證實，另外與各國的關稅協商也在持續進行中，誓言90天內討論完畢。

▼川普抵達佛州，走下空軍一號。（圖／路透）

