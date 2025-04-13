路透：川普將展開半導體國安貿易調查　恐祭新關稅

▲美國總統川普 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府日前公告，智慧型手機、電腦及晶片等電子產品將不在對等關稅課徵範圍之內，不過多家媒體指出，白宮正計劃對半導體產品展開新一輪國安層級的貿易調查，未來不排除對晶片產業加徵新關稅。

《路透社》與《彭博社》等媒體報導，根據美國海關與邊境保護局（CBP）最新公布的指引，在美國總統川普宣佈對超過180個國家施行10%對等關稅之後，官方針對部分敏感產品項目提供豁免。這些豁免產品包括電腦、智慧型手機與半導體晶片等，以避免對美國消費與供應鏈造成短期衝擊。

川普於4月2日宣布對等關稅政策，對不同國家徵收11%至50%不等的額外對等關稅，原訂4月9日全面生效；不過，白宮5日突宣布對大多數國家的對等關稅暫緩實施90天，改為統一徵收10%，唯獨針對中國的關稅不減反增，直接提高至145%。

《路透社》引述一名白宮官員說法指出，這波豁免措施的確排除了來自台灣的半導體及印度組裝的蘋果（Apple）手機，藉此降低消費品價格，穩定美國內部市場；然而該名官員也透露，川普政府將啟動新一輪對半導體產業的國家安全調查，評估是否對銷美晶片產品課徵額外關稅。

《彭博》報導也指出，此次晶片暫列豁免名單只是暫時措施，美國商務部與貿易代表署正研擬進一步行動，新一輪調查預計在數周或數月內啟動。相關業者如台積電、輝達（NVIDIA）與蘋果將持續受到關注。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）發表聲明指出，川普總統認為美國不應仰賴中國製造任何關鍵技術產品，包括晶片、手機與筆記型電腦。她強調，在川普總統的主導下，台積電、輝達與蘋果等企業正加速將製造業務移轉至美國本土，以因應未來更嚴格的供應鏈安全需求。

此外，川普日前表示，美中之間的高額關稅不會令他感到焦慮，並表示他與中國國家主席習近平「關係良好」，相信這場貿易衝突最終將為雙方帶來正面轉變。

經濟學家分析，若美國維持針對中國商品的高關稅，將對貿易量產生重大影響，即便降低至54%，新款iPhone手機售價也可能從1,599美元上漲至2,300美元（約新台幣73,600元），反映成本轉嫁效應與消費者壓力。未來市場走向仍需視貿易談判與政策演變而定。