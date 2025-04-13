川普「政策急轉」豁免iPhone等電子產品關稅　蘋果、輝達鬆一口氣

▲美國總統川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普展開關稅戰，對中國不斷加徵關稅至145％，但由於影響過大，川普政府在美東時間周五（11日）晚間公布最新關稅豁免名單，智慧型手機、電腦與其他電子產品得以免於高額對等關稅，為蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、戴爾（Dell）等主要科技企業帶來喘息空間，也減緩消費者面對價格飆升的壓力。

美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）發布公告指出，川普政府4月2日宣布的對等關稅措施中，智慧型手機、筆電、電晶體與半導體等品項將可豁免，適用對象為自4月5日後進口至美國或由倉儲提貨的相關產品。Wedbush證券分析師形容此舉為「科技投資者本周末聽到最樂觀的消息」。

雖然如此，並非所有電子產品皆可獲豁免，部分智慧型手機與電子元件仍會面臨既有的關稅措施，特別是針對與中國相關的項目。川普政府此前以中國在芬太尼（fentanyl）問題中的角色為由，針對中方特定商品加徵20%關稅，該政策未隨本次豁免調整。

本次豁免亦凸顯川普近期關稅立場劇烈搖擺。4月2日，川普高調宣布施行所謂「對等關稅」，對全球多國商品課徵最高達40%的關稅，並稱當天是「解放日」。然而，在金融市場劇烈反應後，川普於幾日內即宣布將暫緩部分對等關稅90天，改為統一課徵10%，但中國是唯一未受惠於豁免的國家，川普反而進一步將對中關稅調高至145%。

中國於同日回應，宣布對美國商品課徵125%報復性關稅。由於多數美國科技產品均在中國製造，包含蘋果公司約80%的iPhone產能，川普此舉導致科技股股價重挫，蘋果單在4個交易日內市值蒸發高達7,730億美元。

這項豁免措施與川普上任期間對中國展開關稅戰時的策略頗為相似，當時川普政府也曾將智慧型手機、智慧手錶與大部分電子產品排除於加稅名單之外，以避免影響消費端與企業營運。

根據Counterpoint Research資料，蘋果在美國市場目前仍有約六周庫存，但若高關稅政策全面實施且庫存用罄，產品售價勢將上調。

Wedbush於聲明中指出，「蘋果、輝達、微軟（Microsoft）與整體美國科技產業，從本周末至下周初可望暫得喘息。這是美國科技產業向前邁進的一大步，接下來將進入更廣泛的中美關稅談判，預計仍需數月時間才能見到結果。」

對此，輝達不願對外發表評論，微軟與蘋果則尚未回應。川普本人於周五搭乘空軍一號時曾表示，關稅政策「可能有幾項例外」，但也強調「10%是最低底線」，預示未來政策仍有調整空間。