翟本喬稱關稅問題「柯文哲是唯一解」！學者嗆：幫草包清洗歷史

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翟本喬稱關稅問題「放柯文哲有解方」！沈榮欽：幫草包清洗歷史

▲▼民眾黨國家治理學院主任翟本喬出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市政顧問翟本喬。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國前總統川普可能重啟「對等關稅」政策，引發各界關注。前台北市政顧問翟本喬今（12）日在臉書發文，聲稱台灣最能解決此問題的人是現正因涉貪遭羈押的前台北市長柯文哲，甚至表示「你把柯主席放出來，我就給你一套完整的解決方案。」說法一出，引發各界熱議。

翟本喬在臉書上表示，對於關稅問題，有人好奇民眾黨會有什麼做法，但全台灣最能解決這個問題的人，「現在被關在土城看守所」，過去疫情期間中央幾乎複製了台北市所有防疫作法，因此如今若柯文哲人在外面，關稅問題早就有解答。不過他也強調，自己很會談判，所以如果要問民眾黨有什麼方法，「你把柯主席放出來，我就給你一套完整的解決方案。」

▲前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見至今。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見至今。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽則在臉書痛批，痛批這是在「顛倒黑白、清洗歷史」，過去柯文哲在任市長期間的防疫表現爭議連連，包括口罩販賣機誇大其效、特權疫苗分配、聲稱「準備好了」卻無法如期開打疫苗，以及對美國援台疫苗的負面評論，這些紀錄與「解決國際經濟問題」的形象相去甚遠。

沈榮欽進一步批評柯文哲在市長任內的多項爭議，包括將北市府資源化為網軍基地、任用親信掌握網路輿論、外交發言引發爭議，甚至早年的「等邊三角形理論」也被質疑是對國際政治的誤解，「一個草包因貪污被羈押，徒子徒孫卻還在幫忙擦脂抹粉，這樣的清洗歷史到底要進行到什麼程度？」

此外，資深媒體人周玉蔻也發文怒嗆，很佩服沈榮欽等人解讀斥辯該文荒謬的耐心與修養，「翟本喬那篇發文就是個屁！連妄想症都不配…」

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