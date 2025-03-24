入境義大利走自動通關　遭嗆「憑什麼！」她霸氣1舉動全場讚爆

▲原PO大讚台灣護照很方便。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國際航空運輸協會（IATA）公布2025全球最強護照，台灣位居第33名，可免簽證通行141處國家地區。就有網友分享，去年10月入境義大利，機場人員看到她手上拿著台灣護照，問了一句「Taiwan？」她點頭後被帶到自動通關走道，旁邊有人質疑「憑什麼？」她便高舉台灣護照，頭也不回地走掉。

有網友在Threads發文，去年10月底入境義大利時，當地機場人員見到她的護照詢問「Taiwan？」隨即引導她前往自動通關道，旁邊排隊的旅客發出質疑憑什麼，但她並未理會，「我沒回頭說一句話，只舉起手中的護照揮一揮，輕快地入境義大利，質疑聲是誰我不在乎，我就是知道台灣護照的世界實力」。

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貼文一出，不少人也分享經驗，「義大利海關通道圖放了一些國家的國旗，就是沒放台灣的，但還是可以快速通關」、「我去英國的時候，我身邊中國的朋友都蠻羨慕我跟我朋友，可以不用簽證就能直接入境英國」、「記得前幾年去法國旅遊也是，離開法國時，海關開了另一條通道，示意我們還有一些國籍的人可以過去排，排我們後面的對岸朋友也想過去，結果被攔下來」。

許多網友大讚，「台灣護照真的猛到我幾乎忘記曾經出國需要『辦簽證』這個環節」、「台灣人出國真的很少在思考簽證的問題」、「剛從泰國回來，玩的那幾天我都超保護我的護照，睡覺也綁在身上，因為台灣護照很值錢」。

「恒理護照指數」（Henley Passport Index）公布2025年最新的全球最強護照排行榜，由新加坡奪得第一，可免簽前往世界195個國家，第二名由日本拿下，台灣排名則是第33，可免簽前往141個國家和地區。中國是排名大幅上升的國家，從2015年的第94名來到2025年的第60名。