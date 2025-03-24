　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入境義大利走自動通關　遭嗆「憑什麼！」她霸氣1舉動全場讚爆

▲護照。（圖／資料照）

▲原PO大讚台灣護照很方便。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國際航空運輸協會（IATA）公布2025全球最強護照，台灣位居第33名，可免簽證通行141處國家地區。就有網友分享，去年10月入境義大利，機場人員看到她手上拿著台灣護照，問了一句「Taiwan？」她點頭後被帶到自動通關走道，旁邊有人質疑「憑什麼？」她便高舉台灣護照，頭也不回地走掉。

有網友在Threads發文，去年10月底入境義大利時，當地機場人員見到她的護照詢問「Taiwan？」隨即引導她前往自動通關道，旁邊排隊的旅客發出質疑憑什麼，但她並未理會，「我沒回頭說一句話，只舉起手中的護照揮一揮，輕快地入境義大利，質疑聲是誰我不在乎，我就是知道台灣護照的世界實力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人也分享經驗，「義大利海關通道圖放了一些國家的國旗，就是沒放台灣的，但還是可以快速通關」、「我去英國的時候，我身邊中國的朋友都蠻羨慕我跟我朋友，可以不用簽證就能直接入境英國」、「記得前幾年去法國旅遊也是，離開法國時，海關開了另一條通道，示意我們還有一些國籍的人可以過去排，排我們後面的對岸朋友也想過去，結果被攔下來」。

許多網友大讚，「台灣護照真的猛到我幾乎忘記曾經出國需要『辦簽證』這個環節」、「台灣人出國真的很少在思考簽證的問題」、「剛從泰國回來，玩的那幾天我都超保護我的護照，睡覺也綁在身上，因為台灣護照很值錢」。

「恒理護照指數」（Henley Passport Index）公布2025年最新的全球最強護照排行榜，由新加坡奪得第一，可免簽前往世界195個國家，第二名由日本拿下，台灣排名則是第33，可免簽前往141個國家和地區。中國是排名大幅上升的國家，從2015年的第94名來到2025年的第60名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬
入境義大利走自動通關　遭嗆「憑什麼！」她霸氣1舉動全場讚爆
3個月加薪4次！　砸錢留人
獨／新生北路多警拿槍圍捕！　駕駛逃下車狂奔
快訊／台南11人吸入毒氣送醫搶救　1男宣告不治
快訊／永豐實總座李宗純驟逝　享年58歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼稚園洗澡「意外初體驗」她長大才懂！大票妹子驚呆：+1

手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸　支付限時100％回饋

面對煩惱不再焦慮！專家教你「3步驟」應對生活挑戰

挑戰2025世壯運，先跑萬金石！50人接受馬拉松訓練　汗水交織歡呼：「全員完賽」

入境義大利走自動通關　遭嗆「憑什麼！」她霸氣1舉動全場讚爆

老闆狂獻殷勤！她喊「怎麼拒絕」...網見互動傻眼：根本欲擒故縱

他撞見「清明節1商機」笑了：科技始終來自人性　一票人看傻

金門石蚵文化季4／12登場！百名大胃王搶獎金　翁立友跨海助陣

室內電話「不用插電」就能用？冷知識驚呆一票人　台電曝超神原因

公公再婚生孩「與孫子一樣大」　突提1要求！媳婦傻爆：怎拒絕

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

幼稚園洗澡「意外初體驗」她長大才懂！大票妹子驚呆：+1

手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸　支付限時100％回饋

面對煩惱不再焦慮！專家教你「3步驟」應對生活挑戰

挑戰2025世壯運，先跑萬金石！50人接受馬拉松訓練　汗水交織歡呼：「全員完賽」

入境義大利走自動通關　遭嗆「憑什麼！」她霸氣1舉動全場讚爆

老闆狂獻殷勤！她喊「怎麼拒絕」...網見互動傻眼：根本欲擒故縱

他撞見「清明節1商機」笑了：科技始終來自人性　一票人看傻

金門石蚵文化季4／12登場！百名大胃王搶獎金　翁立友跨海助陣

室內電話「不用插電」就能用？冷知識驚呆一票人　台電曝超神原因

公公再婚生孩「與孫子一樣大」　突提1要求！媳婦傻爆：怎拒絕

性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

高雄國賓危老重建三度評估仍遭質疑　反對民眾要求第4方檢測

面對綠色惡戰　在野突圍勝選三部曲

「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

羅馬民宿「炸彈式爆炸」坍塌　英男全身70%燒傷被活埋

「女戰神」蘇柏亞原民運摘金　曾萌生退意為最後一屆亞運拚了

幼稚園洗澡「意外初體驗」她長大才懂！大票妹子驚呆：+1

手機即車票！「TWQR」一碼掃遍全台大眾運輸　支付限時100％回饋

面對煩惱不再焦慮！專家教你「3步驟」應對生活挑戰

自稱「台灣健身房老闆」！日女OL慘遭桃色詐騙　250萬虛擬貨幣被騙

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

生活熱門新聞

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」

把握好天氣！　「雷雨神襲全台」時間曝

公婆揮霍享受「老了想投靠媳婦」遭拒！她報當年仇

以前很少人買！超市1蔬菜突爆夯：像鹹的蓮霧

一周夏→冬還會降溫　恐冷氣團全台濕冷

超商12元飲料！韓國男大生來台「一喝愛上」：救命水

童年「最強餅乾」縮水！照片曝全嘆氣

好市多「飲料沒喝完」　她1舉動被店員大聲斥喝

更多熱門

相關新聞

中共鎖台5步驟曝光！

中共鎖台5步驟曝光！

《華爾街日報》以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，隨著解放軍日益壯大與現代化，美台專家透過一系列圍台軍演，一窺封鎖行動的可能步驟。但華府智庫專家也認為，在短期之內，比起封鎖或入侵，北京更可能採取的行動是「隔離」台灣。

身邊朋友都脫單　她才驚「錯過1時期」好男人都沒了

身邊朋友都脫單　她才驚「錯過1時期」好男人都沒了

衛生棉舔一圈再丟箱！倉儲揀貨員曝「3超噁內幕」

衛生棉舔一圈再丟箱！倉儲揀貨員曝「3超噁內幕」

華郵：賴清德17條因應策略　向美表態爭取川普支持

華郵：賴清德17條因應策略　向美表態爭取川普支持

美對陸鋼鋁祭70%高關稅　中鋼董座：2業者喜迎轉單

美對陸鋼鋁祭70%高關稅　中鋼董座：2業者喜迎轉單

關鍵字：

護照台灣網友入境義大利

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

吃了1碗炒飯！男子休克「送加護病房插管」

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面