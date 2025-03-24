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衛生棉舔一圈再丟箱　倉儲揀貨員揭「3超噁內幕」！同行曝真相

▲▼ 包裹,免運,宅配（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不敢再買電商的東西。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

有網友分享在電商倉儲工作的經驗，雖然很累但上班很開心，但也看到許多震驚的內幕，有男員工拿著衛生棉舔過一圈，再丟進物流箱，化妝品、保養品用完後就塞回包裝，還聽過有人試用情趣用品，用完再放回架上，讓她再也不敢在電商買東西，不過她也強調，「必須澄清，正常人還是很多的」。

女網友在Dcard發文，「去電商工作後再也不敢在電商買東西」，今年初到某電商的倉儲做揀貨員，得知3件讓她崩潰的事情，再也不敢在電商買東西，第一點是「倉儲環境極為髒亂」，每節工作結束，手黑得像做黑手一樣，還得用髒手去抓各種東西，「強烈建議衛生棉、食物，尤其散裝的，買回家擦過比較安心」。

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她分享，有次親眼目睹一名男子拿起一包衛生棉，舔過一圈後再丟回物流箱，「明明商品上就只會有灰，到底有什麼癖好要去舔，我真的是搞不明白也不想搞明白」，另外也有許多人直接打開食物吃，吃完後塞到角落，還有人試用保養品、化妝品，用完又塞回包裝裡。

甚至還有人試用飛機杯，再蓋回蓋子放回架上，等待另一名不知情的揀貨員去拿，她建議，「衛生用品、食物，能買箱裝的就不要買散裝的，情趣用品…就不多說了」。

貼文曝光，網友驚呼連連，「偷吃我能理解，舔衛生棉是啥小」、「情趣用品很多都會有破壞貼紙或直接封膜，要拆開惡搞不被消費者發現很難」。不過也有同行澄清，「我大學當過某直銷倉儲的揀貨員，基本上沒這些問題欸」、「可是我在知名電商和知名餐廳都工作過，我覺得你們內部有問題」、「我也曾做過物流倉儲，確實會髒，但沒這麼誇張」。

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