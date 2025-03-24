身邊朋友都脫單　她才驚「錯過1時期」好男人都沒了！網勸：多主動

▲原PO發現，身邊很多朋友都漸漸脫單了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

尋找合適的另一半共組家庭，人生路上相互扶持、共創未來，是許多未婚男女努力的方向，不過有網友表示，發現很多「好男人」似乎都在學生時期就已經有對象，今年25歲仍然單身，感覺已經錯過找到合適緣分的年紀，看著身邊的朋友一個個脫單，不禁感到焦慮，「該主動出擊，還是順其自然？」貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「是不是好男人都在學生時期就被訂走了？」許多不錯的男人，在學生時期就已經有了對象，甚至步入了穩定的關係或已經結婚了，然而，她在學生時期並沒有交往對象，現在25歲仍然單身，「會不會已經錯過了適合自己的緣分？」

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她表示，並不是完全找不到對象，而是選擇變少了，身邊的單身朋友也逐漸減少，要遇到合適的人變得更難了，「這讓我有點迷茫，不知道是不是該主動出擊，還是順其自然？」

對此，網友認為還是有機會，「學生情侶很多在畢業前；或者剛畢業沒多久就因為各種因素分手了，少部分才會一直在一起到結婚」、「應該還是有，只是出社會之後，不管男女都交友圈變小」、「27-29歲有機會蹲一波釋出，因為通常那個年齡大家會考慮到結婚跟後續人生規劃，很多學生時期開始交往的不是進入下一個人生階段，就是選擇分手」。

網友推薦原PO可以多主動，「可以透過親友介紹，你下班後可以找一些自己感興趣的課或社團去參加，不但能學個技能，興趣一樣也比較好找到共同話題，然後感情也要適時的主動」、「我覺得要擴展生活圈、多認識人比較重要吧」、「我鼓勵妳主動一點，多出門參加活動、講座，認識有共同興趣的新朋友，不要限縮妳的選擇」。