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中共鎖台5步驟曝光　美智庫：短期內更可能「隔離施壓」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲北京對台威脅，引發外媒關注。圖為解放軍東部戰區「環台軍演」。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，隨著解放軍日益壯大與現代化，美台專家透過一系列圍台軍演，一窺封鎖行動的可能步驟。但華府智庫專家也認為，在短期之內，比起封鎖或入侵，北京更可能採取的行動是「隔離施壓」。

報導指出，「封鎖台灣」是習近平最強而有力的軍事選項之一，因為不需要入侵，就能夠試探台灣的防衛能力，同時扼殺其經濟，削弱抵抗決心，最終誘使台灣投降。但此舉也可能被視為戰爭行為，擾亂全球貿易，引發國際危機。除了台灣的軍事回應，川普也將不得不決定，美軍是否應該協防該島，歐洲國家更可能對北京實施制裁。

關於鎖台行動，中國有很多選項。消息人士透露，台灣總統最近領導的沙盤推演，一共調查了10多種不同版本或類似行動，但它們仍有一些共通點。

▼美台專家提出共軍鎖台的可能步驟。（圖／路透社）

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

1、攻擊
 中國已經發展出一系列能夠用來封鎖台灣的武力，包括軍隊、民兵、介於兩者之間的力量。首先，解放軍會空襲台灣基礎建設，包括軍事設施、港口、機場與能源設施。接下來，戰鬥機、直升機和無人機也將蜂擁而至。

2、建立封鎖
 解放軍軍艦將環繞台灣，但同時與海岸保持距離，以免遭到岸邊反艦飛彈攻擊。一個航空母艦打擊群將在台灣東南部發射J-15戰鬥機，威懾美國與他國部隊。

3、填補兵力空缺
 中國日益強化的海軍，將提供近岸作戰能力。中國海上民兵的民用船隻，則可以補足中國軍艦與台灣海岸之間的範圍。

4、切斷聯繫
中國執法部門將監測進出台灣的船隻，把貨船和郵輪部署到適當位置，封鎖海上交通。潛水艇也會在台灣主要港口埋設水雷，阻止商業船隻靠近。台灣96%能源與70%糧食仰賴進口，若遭到封鎖，將必須仰賴儲備資源。

5、網路封鎖
中國貨船會在海底拖錨，切斷連接台灣網路的10多條海底光纖電纜。網路攻擊的目標，則是台灣的軍事指揮與金融系統。

台灣政府指出，幾乎每一次大規模的中國環台軍演，都伴隨著網路攻擊的激增，封鎖台灣也不會例外。台灣的海底光纖電纜最近多次被切斷，也突顯出該島網路連線的脆弱性。

▼智庫專家認為，短期內最可能發生的是「隔離台灣」。（圖／路透）

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

此外，北京也有能力進行「隔離」，執法機構宣布，對所有進入台灣的船隻進行檢查，藉此攔截運送物資的船隻，同時禁止不遵守規定的船運公司進入中國。為了進一步施壓，北京還可能阻止途經南海的天然氣運輸。

美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說，「美國與台灣普遍認為，如果中國想要，今天就可以對台灣實施隔離或封鎖。」短期而言，隔離甚至比封鎖或入侵更有可能發生，此舉將考驗美國或其他國家的回應意願，同時也可能讓中國在海上建立一種「新常態」。

不過，大多數軍事專家都同意，中國武裝部隊還沒有準備好，穿越110英里的台灣海峽，展開入侵行動。台灣海峽海象凶險，而台灣的峭壁、泥灘、高度建設的海岸線，都使得船隻難以登陸，台灣軍隊的反艦系統也具有威懾力。不過，美軍軍事應對的前景，依然是個未知數。

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