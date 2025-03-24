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華郵：賴清德17條因應策略　向美表態爭取川普支持

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

總統賴清德於本月13日主持國安高層會議後，首次公開將中國定調為「境外敵對勢力」，並提出17項因應策略。美媒指出，賴政府此舉除為台灣民眾強調國安威脅外，另一重點在於向美國總統川普與其政府內的對中鷹派釋出訊號，爭取其對台政策支持。

《華盛頓郵報》報導，美國智庫歐亞集團中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，賴清德公開宣布對中政策，是為向美方證明台灣正積極強化防衛，抵抗中國威脅。報導認為，這場記者會標誌著台灣總統前所未有地直言中國干預問題，為雙邊關係立場劃出新界線。

川普政府近年持續強化戰略模糊政策，對是否出兵協防台灣避而不談。川普本人更於上月面對媒體提問時拒絕回應是否反對中國武力奪台。美國國防部高層近期則建議，台灣的國防支出應占國內生產毛額（GDP）逾10％，強化自我防衛能力。

針對賴清德的對中定調，國內學者也有警示聲音。政大外交系主任吳崇涵表示，「我們與中國的衝突確實正在升高」，並認為中國方面勢必將對賴政府的政策和言論有所回應。

前國民黨立委、現任美國哈德遜研究所資深研究員許毓仁分析，賴此番談話可能意在川習會前搶占話語主導權，表達台灣致力於防衛與情報能力。他指出，賴推動恢復軍事法庭等政策，也顯示其立場相較強硬，正在尋求新的應對敘事方式，以平衡嚇阻與不升高衝突風險。

《華郵》評論指出，賴清德將中國公開稱為「境外敵對勢力」，是台灣歷任總統未曾做出的舉動，等同挑戰兩岸關係的政治底線。儘管此舉可望強化國內支持與對外立場，但也可能招致中國報復，導致區域緊張升高。

對此，美國德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀表示，賴清德強調中國對台統戰及社會分化手法值得重視，但也憂心北京可能出現報復性反應，「是否符合台灣整體利益，仍值得深思」。

同樣出席史丹佛大學舒思深亞太研究中心23日於台灣舉辦論壇的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言則重申，美方對台政策一貫，堅決反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀，並表示美國不會捨棄台灣。

谷立言亦提到，儘管台灣在AI硬體技術領先全球，但在軟體及大型語言模型的防護上仍有不足。他警告，中共可能透過語言模型進行意識形態滲透，未來AI能力的運用將深刻影響健康、國防與社會安全等關鍵領域。

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