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超商12元飲料！韓國男大生來台「一喝愛上」　激動喊：我的救命水

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣超商飲品五花八門，一名來台讀書的韓國男大生近日發現，有款草莓口味的多多超好喝，甚至成為他的「救命水」，PO文掀起熱烈討論，大票網友笑說，「就像台灣人去韓國，每天都要喝香蕉牛奶或草莓牛奶那種感覺？」「唯一支持，藍色包裝的牛奶口味」。

該名韓國男大生在Threads發文，貼出草莓口味的多多，更驚呼道「我來台灣這麼久，最近才第一次喝這個，真的很好喝，這是我的救命水，沒有這個我活不下去。」

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PO文貼出不到1天時間，已引來1.4萬人按讚，網友們紛紛回應，「它有三種口味，原味、草莓、牛奶，草莓好喝」、「小朋友的最愛，跟你們韓國香蕉牛奶一樣」、「這也是大學生的救命水，雖然一瓶才12塊，但兩件20元的時候，一瓶牛奶一瓶草莓真的幸福的要死」、「我懂你，我無聊時也都喝草莓多多，每次去便利商店必買」、「草莓多多也是我的愛，可是我的同事都不懂」。

▲男同學愛上草莓多多。（圖／翻攝自Threads）

▲男同學愛上草莓多多。（圖／翻攝自Threads）

另外，不少人更激推牛奶口味，「我覺得藍色的比較好喝 」、「牛奶口味的更好喝」、「牛奶口味真的很好喝」。對此，原PO笑回，「我來台灣才9個月而已，謝謝大家的推薦，我一定會試試看牛奶口味的。」

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