國小學習單出現「乞丐超人」挨批　出版商急刪除：未來更謹慎

▲「乞丐超人時刻表」編入小學3年級數學科學習單引發網友熱議。（示意圖／CFP）



記者許敏溶／台北報導

網友貼文指康軒出版社將「乞丐超人時刻表」編入小學3年級數學教材，認為此名詞具有貶義與嘲笑意思，不應該出現，引發熱議。康軒今（20日）表示，這不是教材內容，而是延伸學習用學習單，感謝網友及粉絲的留言建議，內容已刪除，後續團隊也會針對教材、學習單設計會更加謹慎。

超商會在特定時段將即期品以折扣價格出售，吸引不少小資族購買，購買者卻也被戲稱為「乞丐超人」，該名詞帶有負面貶義的意思。有網友在Threads上發文，指康軒出版社將「乞丐超人時刻表」編入小學3年級數學教材，列出四大超商即期鮮食優惠時間，還標示「乞丐超人變身食刻表」，並做成表格，例如壽司7折優惠時間等。

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該文章引發網友熱議，超過1.6萬網友按讚。有的網友認為「乞丐超人」該名詞具有貶義與嘲笑意思，不應該出現在教材上，還有網友說快笑死，認為這教材應該給大三，而不是小三。

康軒出版社回應，這不是教材內容，而是延伸學習用的學習單，感謝網友及粉絲的留言建議，本篇內容來自於SDGs延伸教學統整學習單的設計，主要是從生活情境中，建立珍惜地球資源、避免過多剩食，藉由活潑輕鬆的梗圖來引起學習興趣，在正式教材中並無相關內容。

康軒指出，本篇學習單已經刪除，後續團隊也會針對教材、學習單更加謹慎，感謝大家建議。