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懷孕賣淫妹也不放過！在英留學生「1天性侵2女」　上街尋女畫面曝

▲▼懷孕賣淫妹也不放過！在英留學生1天性侵2女。（圖／cleveland police）

▲警方公布阿里在路上隨機尋找犯案目標的監視器畫面。（圖／cleveland police，下同）

記者王佩翊／編譯

英國一名巴基斯坦籍男留學生在同一天連續性侵2名女性，間隔僅數小時，如今他在街頭尋找下手目標的監視器畫面也曝了光，其中一人甚至是孕婦。該名男子最終被判處10年監禁。

根據《每日郵報》報導，現年31歲的海德爾・阿里（Haider Ali）2024年初持學生簽入境英國，原計畫就讀提賽德大學（Teesside University）。然而他卻在同年9月7日於斯托克頓鎮（Stockton-on-Tees）連續對2名女性施加性暴力。

從被曝光的監視畫面可以看到，阿里案發當天在街頭四處遊蕩，尋找下手目標，並在施暴後若無其事地離開。法院形容他是「危險罪犯」，並指責他把性犯罪當作「理所當然」的事。阿里甚至在被捕前剃掉鬍子，試圖掩飾身分。他被逮後堅決否認犯行，並聲稱雙方是合意性交，但最終因3項性侵罪名成立，被判10年徒刑。

▲▼懷孕賣淫妹也不放過！在英留學生1天性侵2女。（圖／cleveland police）

▲▼懷孕賣淫妹也不放過！在英留學生1天性侵2女。（圖／cleveland police）

阿里犯案前在米德爾斯堡（Middlesbrough）一間由他哥哥經營的餐廳工作。2024年9月7日，他在下班後特意前往一個以性交易聞名的地區，尋找目標。

他鎖定第一名受害者後，將被害女性推倒在地，並在一棟廢棄建築旁性侵對方長達1小時。期間被害人曾多次哀求停止，但他未曾理會，甚至性侵了2次。不僅如此，阿里還迫使被害女性擺出多種羞辱性姿勢，並試圖進一步攻擊女方，直到聽見附近傳來聲響才逃離現場。被害女子事後因此無法再信任男性。她表示，被害經歷宛如惡夢，使她覺得自己「污穢不堪」。

阿里犯案後數小時又鎖定了第二名被害者。該名被害女性是一名懷孕中的性工作者。她原本要去銀行辦事，但是遭到阿里性侵。阿里最初強迫她提供性服務，並聲稱願意支付20英鎊（約新台幣856元），要求女方口交，隨後將她誘騙到同一處隱密地點。但是兩人抵達現場後，他卻開始性侵被害人，儘管她多次拒絕，甚至在過程中威脅報警，也未能阻止阿里的惡行。

第二名被害女子在作證時表示，「事發當時，我懷有身孕。事情發生後，我非常擔心寶寶是否受到傷害，我因此有出血的情況，擔心自己可能會流產。」

在法庭上，阿里極力否認指控並聲稱自己是一名「慈善工作者」。他說自己曾在英國和巴基斯坦從事慈善工作。他對法官表示，「我是這個國家的學生，我做過慈善工作，我不可能是危險人物。」然而，陪審團最終仍判定他犯下3項性侵罪。

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