　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白目車手約法院外超商收款！法官買早餐發現貓膩　報警逮人

▲▼ 。（圖／雲林地檢署提供）

▲雲林地院法官買早餐時見男子（背包者）形跡可疑，像是詐騙車手，立即聯繫檢警處理。（圖／雲林地檢署提供）

記者白珈陽／雲林報導

雲林地院1名法官，昨天（17日）在法院附近超商購買早餐時，意外發現店內1名男子鬼鬼祟祟，且身上攜帶文書資料、工作證等物，懷疑男子是詐團車手，立即通報檢察官、警方，警方到場後，經觀察確認男子真是車手，當場予以逮補。

雲林地檢署今天發布新聞，指出有法官昨天上午在法院附近超商買早餐，發現店內1名男子形跡可疑，立即聯繫檢察官，檢察官再通知雲林縣警局虎尾分局員警到場觀察、埋伏，並於李姓車手（52歲）向被害人收取詐騙款項20萬元後，當場將李男逮補。

經查，李男所屬的詐團以假投資、保證獲利等名義進行詐騙，李男接受指示前往該超商，佯裝理財專員向被害人收取20萬元，案經檢察官訊問，認李男涉販詐欺取財未遂、偽造文書、洗錢、組織等罪嫌，有串供及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

▲▼ 。（圖／雲林地檢署提供）

▲警方發還20萬元予被害人。（圖／雲林地檢署提供）

檢方呼籲，民眾進行投資務必審慎，勿加入不明投資群組，以現金方式收取投資款項，幾乎均為投資詐騙，若民眾有受騙或發現疑似車手形跡，請儘速報案，與政府共同打擊詐騙集團、減少國人財損。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
23歲男大生上學途中慘死　恐怖瞬間曝
直擊／鬼鬼未婚生女首露面　復出狀態超美
金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話
傳議員關說比特犬案　楊植斗曝「曾致電動保處」：但我沒有喬事
對手亮身分了！Andy委任律師發聲　網看懂：棄媽保寧
比特犬天生親人！寵物訓練師曝「咬人真相」
流感增45重症、15死！上周仍有10.8萬人次就醫
快訊／亂刀砍死技術長！　雲云董座曾志新羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

海外打工「高薪+免食宿」29歲男衝泰國　航警機場急攔人

快訊／亂刀砍死技術長！　雲云科技董座曾志新羈押禁見

快訊／南投吊車「翻落邊坡」！駕駛慘拋飛重摔　送醫宣告不治

白目車手約法院外超商收款！法官買早餐發現貓膩　報警逮人

幫詐團洗錢2億！假幣商高價收購虛擬幣爽開保時捷　2主嫌收押

男掃墓扭傷！新北女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

海外打工「高薪+免食宿」29歲男衝泰國　航警機場急攔人

快訊／亂刀砍死技術長！　雲云科技董座曾志新羈押禁見

快訊／南投吊車「翻落邊坡」！駕駛慘拋飛重摔　送醫宣告不治

白目車手約法院外超商收款！法官買早餐發現貓膩　報警逮人

幫詐團洗錢2億！假幣商高價收購虛擬幣爽開保時捷　2主嫌收押

男掃墓扭傷！新北女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

花蓮鳳林驚悚碰撞！小貨車駕駛遭撞飛摔落溝圳　送醫不治

停紅燈被追尾猛撞！騎士「往車裡丟2千」溜了　正妹怒：可憐誰

IPO夢碎砍死技術長！雲云董座遭收押　北院：短期內恐再犯

鯊魚進逼！　抹香鯨「保護潛水客」畫面曝光

中信金去年EPS 3.64元　總座：股利配發率6成

習近平兩會後首下地方　考察貴州少數民族侗寨

鬼鬼產後首亮相曝「當爸也當媽」心聲！努力瘦身驚喜走秀

藍白27日集結高雄反惡罷　柯志恩、黃國昌廟口開講「頭家不爽」

高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

直擊／鬼鬼未婚生女首露面狀態超美：我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

【上個廁所壓力山大】哈士奇進廁所直盯媽看 被趕走後轉身背對守候XD

社會熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

快訊／Lucky暫不安樂死！評估後將開放認養

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

女受困柬埔寨572天！雙眼失明慘被丟路邊

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

菸酒行疑性侵傳播妹「拍私密片」傳群組　爆槍戰5傷

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

更多熱門

相關新聞

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

響應全球最大規模節能活動「Earth Hour 地球一小時」，7-11、全家便利商店都公布，將在3月22日周六晚間8點半至9點半，全台門市「關燈1小時」，同時還祭出打卡、拍照或到粉專指定貼文留言，就抽500元商品卡或購物金。

查過反詐仍淪人頭戶　她被判關5個月

查過反詐仍淪人頭戶　她被判關5個月

高雄兩婦陷愛情陷阱　1淪車手1險破財

高雄兩婦陷愛情陷阱　1淪車手1險破財

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆錢就被逮

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆錢就被逮

「妳帳戶異常遭盜領」　婦警覺報警拆穿騙局

「妳帳戶異常遭盜領」　婦警覺報警拆穿騙局

關鍵字：

詐騙法官超商車手雲林

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面