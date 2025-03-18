白目車手約法院外超商收款！法官買早餐發現貓膩　報警逮人

▲雲林地院法官買早餐時見男子（背包者）形跡可疑，像是詐騙車手，立即聯繫檢警處理。（圖／雲林地檢署提供）



記者白珈陽／雲林報導

雲林地院1名法官，昨天（17日）在法院附近超商購買早餐時，意外發現店內1名男子鬼鬼祟祟，且身上攜帶文書資料、工作證等物，懷疑男子是詐團車手，立即通報檢察官、警方，警方到場後，經觀察確認男子真是車手，當場予以逮補。

雲林地檢署今天發布新聞，指出有法官昨天上午在法院附近超商買早餐，發現店內1名男子形跡可疑，立即聯繫檢察官，檢察官再通知雲林縣警局虎尾分局員警到場觀察、埋伏，並於李姓車手（52歲）向被害人收取詐騙款項20萬元後，當場將李男逮補。

經查，李男所屬的詐團以假投資、保證獲利等名義進行詐騙，李男接受指示前往該超商，佯裝理財專員向被害人收取20萬元，案經檢察官訊問，認李男涉販詐欺取財未遂、偽造文書、洗錢、組織等罪嫌，有串供及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

▲警方發還20萬元予被害人。（圖／雲林地檢署提供）



檢方呼籲，民眾進行投資務必審慎，勿加入不明投資群組，以現金方式收取投資款項，幾乎均為投資詐騙，若民眾有受騙或發現疑似車手形跡，請儘速報案，與政府共同打擊詐騙集團、減少國人財損。

