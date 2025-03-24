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2工程師攀玉山罹難！雪羊揭「雪季登山3大關鍵」：缺一不可

▲2山友攀登玉山主峰墜谷遭雪埋喪命，搜救人員上山下切尋獲2人遺體，並完成吊掛作業。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲2山友攀登玉山主峰墜谷遭雪埋喪命。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日高山連日降雪，兩名中鋼工程師攀登玉山不幸遭雪埋罹難。知名山岳攝影師雪羊就坦言，雪季登山「行進技術、雪地知識、帶齊裝備」缺一不可，同時也呼籲不要再小看雪季的高山了，「只要有下雪，練過再上才是唯一解。」

粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」昨發文提到，今年春天反常大雪，山難頻傳，「你一定知道，沒上過教練課，絕不敢自己拎著氣瓶就直接開始深潛；那你怎麼會覺得，沒有練過雪地技術，只要帶了冰斧、冰爪、岩盔，就能縱橫積雪高山？」

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雪羊直言，證照主義與裝備檢查都不足以把關雪季安全，其中「行進技術」、「雪地知識」及「帶齊裝備」缺一不可，不是任何外在制度能篩選的，唯有自己能評估。

▲▼玉山2山友遭雪埋亡，搜救人員上山下切尋獲2人遺體，並完成吊掛作業 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲搜救人員上山下切尋獲2人遺體，並完成吊掛作業 。（圖／記者高堂堯翻攝）

最後，他也強調，只要有下雪，練過再上才是唯一解，請廣傳，讓更多的人不要再小看雪季高山，「希望台灣人能跟雪地越來越熟悉，不要再大雪就山難頻傳。」

對此，網友們紛紛回應，「說的太好了，下雪爬山真的不是用意象訓練就可以的，這幾次救援我覺得領隊都太輕忽了」、「竟然用潛水比喻，太棒了」、「記得你說過融雪最危險，即使天氣晴，也不需要急著出發」、「爬過國外冰攀雪攀，但我還沒上過台灣的雪訓，所以我也不敢在台灣雪攀，感覺台灣氣候產的雪馬上就硬硬濕濕滑滑」、「台灣很少有機會雪季上山，基本上就算上過雪攀課，可能到下一個雪季也忘了、生疏了，所以我覺得雪季還是盡量不要上高山，以策安全，不然就是天氣不好下雪或積雪就取消，命只有一條，真的不要去賭，想玩雪飛去日本、韓國玩吧！至少不會下完雪隔天馬上融掉變硬冰」。

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