7-11、全家周六「全台關燈1小時」！留言、打卡搶500元購物金

▲7-ELEVEN響應「地球關燈一小時」，3月22日周六晚間20:30-21:30關燈，同時祭出抽500元商品卡活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

響應全球最大規模節能活動「Earth Hour 地球一小時」，7-11、全家便利商店都公布，將在3月22日周六晚間8點半至9點半，全台門市「關燈1小時」，同時還祭出打卡、拍照或到粉專指定貼文留言，就抽「500元商品卡或購物金」。

▲統一超商連續第4年參與「地球一小時」關燈活動，今年擴大邀請關係企業、菲律賓7-ELEVEN等一起加入。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

統一超商連續第4年參與「Earth Hour 地球一小時」關燈活動，今年更擴大邀請菲律賓7-ELEVEN 門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾540個企業品牌加入，約1.5萬個據點一起響應。

關係企業包括：統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店、高雄店）、悠旅生活（星巴克）、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21世紀等，同步在今年國際關燈日3月22日(六)晚間20:30-21:30，一起「關閉招牌燈1小時」。

▲7-11於北、中、南舉辦關燈打卡活動，打卡抽500元商品卡。（圖／業者提供）

統一超商今年也首度於北、中、南三地，舉辦關燈互動打卡活動，即日起至3月23日，在台北世新大學管理學院大廳、台中泰安服務區南站、台南東山服務區，邀民眾體驗按鈕一鍵關閉7-ELEVEN門市招牌燈，限時拍照打卡上傳社群平台，就有機會抽中「7-ELEVEN 500元商品卡」（5名），更由LOCK醬發起「關燈一小時」短影音挑戰，邀請全民一起舞動關燈Challenge。

▲7-ELEVEN響應「地球關燈一小時」活動。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款平台，同步響應321國際森林日、322地球一小時，將從3月19日至3月25日，消費者只要透過OPENPOINT APP線上捐款，給指定4大生態環保的公益團體，單筆捐款322元，就加贈OPENPOINT 點數30點（1點可折抵1元消費）。捐款滿1711元，就加贈木酢達人「台灣黑熊竹炭擴香石禮盒」和產品抵用券，持續鼓勵民眾加入節能減碳、守護山林作為。

★全家

全家便利商店連續3年響應「Earth Hour地球一小時」，今年為Earth Hour官方授權單位「歐萊德」唯一合作倡議夥伴，號召全家國際餐飲、2大鮮食廠、7大物流廠等關係企業，在周六3月22日晚間8點半，關閉招牌燈1小時，預估可節省達5,100度電、約2528公斤碳排，相當於210顆樹木一年的吸碳量。部分店舖因店舖設施及環境因素，無法參與關燈行動。

▲全家響應「地球關燈1小時」並持續落實節能減碳、永續發展目標。（圖／業者提供）

3月23日起，全家在全台超過4300間店舖，將常態性於夜間少開30分鐘招牌燈，預計至年底可省下約70萬度電、35萬公斤的碳排放量，相當於近3萬顆樹木1年的吸碳量，為地球永續盡一份力。同時，將持續運用智能減碳落實日常永續影響力，對應SDGs13氣候行動目標。

▲全家持續落實節能減碳、永續發展目標。（圖／業者提供）

為了鼓勵消費者響應永續生活，即日起至3月22日，使用「全盈+PAY」到全家購買指定永續商品，將加碼贈585g減碳紀錄至減碳贏家帳戶。

另外，即日起至3月28日，參與全家Facebook官方粉絲團「全家在這里」關燈節能貼文活動，只要在2篇指定貼文留言，分享自己的節能減碳行動，就有機會獲得500元全家購物金。