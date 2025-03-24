一票大胃王「超驚人食量」卻吃不胖！　醫曝背後真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人好奇，為何一堆大胃王明明食量驚人，卻怎麼吃都不會胖？對此，前台大醫院兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」吐露幾個關鍵原因，坦言眾人以為的「吃不胖體質」，可能只是人家背後的努力或小伎倆。

蒼藍鴿日前在粉專提到，「吃很多卻吃不胖，背後真相是什麼？是不是很羨慕那些大胃王，吃到撐身材還超標準。每個人對食物的吸收率確實有差，但這差距並沒有想像中來得大。根本原因是人類的祖先都熬過飢荒，如果腸子吸收太差，早就被環境淘汰，基因可不會手下留情。」

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▲吃不胖的背後原因。（圖／翻攝自臉書／蒼藍鴿的醫學天地）

至於為何有些人狂吃仍不會胖，他接著解釋道，「有些大胃王一次塞進巨量食物，腸胃根本來不及消化，就直接『過站不停』，但要一次吃那麼多食物非常人能做到；再來他們平時其他餐吃得少，甚至偷偷節食加上充分運動，只是不會在鏡頭前展現；甚至有人會飯後催吐，把熱量直接清空。」

蒼藍鴿直言，真正決定胖瘦的關鍵，還是要看熱量均衡，就是吃進去多少，用掉多少，「你以為的吃不胖體質，可能只是人家背後的努力或小伎倆，所以還是老話一句：均衡攝取原型食物、閒暇時多活動身體，才是維持體態的不二法門。」

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