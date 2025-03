美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

▲美國近期爆發多場野火。美軍使用黑鷹直升機協助南卡羅來納州滅火。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國北卡羅萊納州波爾克郡(Polk County)近期爆發3場野火,至今燒掉超過3300英畝(約1335.5公頃)土地,其中2場控制率仍為0%,當局要求部分地區強制撤離。在此之際,南卡羅來納州22日宣布全州進入緊急狀態,應對藍嶺山脈的野火威脅。

CBS新聞、衛報等報導,波爾克郡這3場野火分別為黑灣野火(Black Cove fire,控制率0%,延燒2076英畝土地)、深林野火(Deep Woods fire,控制率0%,延燒1700英畝土地)以及魚鉤大火(Fish Hook fire,控制率50%,延燒1713英畝土地)。

Firefighters were working against dry, windy conditions Sunday as they battle wildfires scorching parts of the Carolinas, including a 1,600-acre wildfire that forced evacuations in Myrtle Beach. https://t.co/S5Q73BhQfg pic.twitter.com/1ct0Lul93x