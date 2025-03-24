美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

▲美國近期爆發多場野火。美軍使用黑鷹直升機協助南卡羅來納州滅火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國北卡羅萊納州波爾克郡（Polk County）近期爆發3場野火，至今燒掉超過3300英畝（約1335.5公頃）土地，其中2場控制率仍為0%，當局要求部分地區強制撤離。在此之際，南卡羅來納州22日宣布全州進入緊急狀態，應對藍嶺山脈的野火威脅。

CBS新聞、衛報等報導，波爾克郡這3場野火分別為黑灣野火（Black Cove fire，控制率0%，延燒2076英畝土地）、深林野火（Deep Woods fire，控制率0%，延燒1700英畝土地）以及魚鉤大火（Fish Hook fire，控制率50%，延燒1713英畝土地）。

Firefighters were working against dry, windy conditions Sunday as they battle wildfires scorching parts of the Carolinas, including a 1,600-acre wildfire that forced evacuations in Myrtle Beach. https://t.co/S5Q73BhQfg pic.twitter.com/1ct0Lul93x — AccuWeather (@accuweather) March 3, 2025

依據林業局的說法，所有野火都發生在阿什維爾（Ashville）東南約30英里處，此地過去遭受颶風海倫侵襲，颶風過境留下的倒塌樹木、低濕度乾燥植被助長上周燃起的大火。波爾克郡已發布空氣品質紅色警報，北卡羅萊納州已發布禁燒令，範圍涵蓋整個北卡州，直到另行通知為止。

北卡羅萊納州公共安全部門宣布，自22日晚間8時20分起針對波爾克郡部分地區進行強制撤離，「該區能見度將會降低，道路/疏散路線可能堵塞，若現在不離開，可能受困、受傷或死亡」。

鄰近的南卡羅來納州也出現野火威脅，南卡州州長麥馬斯特（Henry McMaster）22日宣布進入緊急狀態，作為撲滅21日在皮肯斯郡（Pickens county）爆發的桌岩野火（Table Rock fire）的一部分。截至23日，這場野火已蔓延至300英畝，且控制率0%。

皮肯斯郡警方透過臉書表示，這場野火是由一群年輕旅行者的疏忽行為所引起。南卡州已發布全州戶外焚燒禁令，當地消防官員也呼籲桌岩山附近部分居民自願撤離。