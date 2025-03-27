川普對進口汽車徵25%關稅　分析曝新車價格「恐漲逾33萬」

▲川普關稅恐衝擊美國新車價格。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普26日宣布，將對進口汽車徵收25%關稅，4月2日生效。分析人士指出，此舉可能導致新車售價上漲數千、甚至超過1萬美元（約新台幣33萬元）。

川普宣布的新關稅課徵對象，是所有進口至美國的汽車與卡車，包括在海外組裝的美國品牌汽車。他宣稱，對於那些在美國設有工廠的企業來說，這是一個好消息。

不過，此消息一出，不僅美股應聲下跌，美國汽車製造商的股價也跟著下滑。《紐約時報》報導，這項措施旨在強化美國汽車產業，但恐將大幅推高消費者買車成本，因為美國境內銷售的汽車之中，將近一半都是進口車。此外，關稅也將干擾供應鏈，抑制投資。

▲川普宣稱，25%關稅對於在美國設廠的汽車企業，是個好消息 。（圖／達志影像／美聯社）



KPMG安侯建業分析師金恩（Ken Kim）也指出，業者們紛紛在鋼鐵與鋁關稅生效之前搶先下單，導致2月的汽車及零件訂單大幅成長。他也引述業界看法指出，新車價格可能上漲數千、甚至超過1萬美元。

國際車廠代表團體「Autos Drive America」認為，此舉可能引發美國與他國的貿易衝突，尤其歐洲與日韓等汽車大國。消費者已經面臨高通膨，進口車關稅導致汽車價格提高，更是雪上加霜。

加拿大汽車零件製造商協會（APMA）會長伏爾佩（Flavio Volpe）則是警告，如果該協會會員的產品被納入關稅範圍，整個北美汽車產業恐在1周內停擺。

目前，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對美國的決定表示遺憾，宣稱歐洲將進行整體評估，繼續尋求解決方案。另外，日本近幾周也積極遊說華府，試圖說明為何日本汽車應該被豁免。