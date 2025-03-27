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川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

▲川普宣布加徵汽車關稅。（圖／路透）

▲川普宣布加徵汽車關稅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普26日宣布，自4月2日起對「所有非在美國製造的汽車」徵收25％的新關稅，即便車輛含有美國製零組件，只要未在美國組裝，也將被課稅。這項政策與同日啟動的「對等關稅」同步實施，川普將該日稱為「美國解放日」（Liberation Day）。

CNN報導，川普在白宮橢圓形辦公室舉行行政命令簽署儀式時表示，新的汽車關稅是以現有的2.5％基礎稅率起跳，並將額外加徵。他強調，這項措施適用於「所有國家」，與本周《彭博》及《華爾街日報》先前報導所稱僅針對部分貿易逆差國的說法不同。

川普指出，儘管先前承諾對外國徵收「一元對一元」的對等關稅，但實際實施時，許多國家的稅率可能會「遠低於」他國過去對美國商品徵收的關稅，甚至會讓人「感到驚喜」。

川普說，「我們要對所有國家課稅，而且會很寬鬆。我相信大家會很驚訝。在很多情況下，這些關稅甚至比他們幾十年來對我們收的還低。我們認為他們會覺得這很合理。」

川普政府將於4月2日啟動的對等關稅政策，原先被外界預期將針對與美國有較大貿易逆差的國家徵稅，如中國、德國、台灣等，不過川普最新聲明顯示，課稅對象將涵蓋「所有國家」，僅在稅率上有所調整。

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