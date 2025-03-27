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川普徵25%汽車關稅　歐盟遺憾、加拿大憤怒：反傷害百萬美國工人

▲川普宣布加徵汽車關稅。（圖／路透）

▲川普宣布加徵汽車關稅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）27日簽署行政命令，宣布自4月2日起對所有進口汽車徵收25%關稅，旋即引發多國官員強烈反彈。加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）率先表態將反制，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則表示遺憾，雖未明言報復，仍強調將捍衛歐洲經濟利益。

福特於社群平台X發文指出，「加拿大必須堅定、團結地反擊。」他接受媒體訪問時更直言，川普加徵汽車關稅的做法最終將傷害美國自身消費者與工人。他呼籲加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）對美國汽車祭出對等反制。

福特說，「我實在搞不懂他（川普）怎麼會覺得加徵25%的關稅，美國人不會感到痛苦。我要鼓勵我們總理，也向美國汽車下手。」

加拿大汽車零組件製造商協會（Automotive Parts Manufacturers’ Association）會長沃爾培（Flavio Volpe）接受CNN訪問時指出，這波關稅將危及數十萬個就業機會。

沃爾培說，「美國總統一意孤行，執意摧毀美國汽車產業及其盟友的生計，至今無人能理解其原因。」他警告，「如果川普硬要把我們推下懸崖，他也會連帶拖垮100萬名美國汽車工人。」

歐盟執委會主席范德賴恩亦在X平台發文，表示深感遺憾，她說，「我對美國決定對歐盟汽車出口徵收關稅深感遺憾。關稅就是稅收──對企業有害，對消費者更壞，無論是美國或歐洲都是。」她重申，歐盟將繼續尋求談判解方，同時堅守自身經濟利益。

歐盟本月稍早才因美方針對鋼鋁加徵關稅，預告將啟動報復性關稅措施，但基於希望能透過談判化解爭端，暫緩實施。如今川普再度對歐洲汽車下手，預料雙邊貿易摩擦恐將升級。

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