美議員籲台國防支出應持續增長　薛瑞福讚「全方位安全」貢獻

▲國軍。（圖／記者林名揚翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會25日舉行「共同面對的威脅：當前地緣政治下的印太聯盟及責任分擔」聽證會，主席、共和黨籍參議員里契（Jim Risch）在會中點名台灣，強調在中國威脅持續升高的情勢下，台灣的國防支出必須持續成長。同場與會的前國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則指出，評估一國的防衛責任不應僅限於國防支出占GDP的比例，台灣在國家韌性與民防等面向的投入，也應獲得國際社會的認可。

中央社報導，里契在開場致詞中舉例指出，韓國維持國防支出占GDP超過2%，在區域安全責任上表現出色，並強調「台灣也必須持續增加國防預算」。這項發言凸顯華府內部對印太地區安全分工的高度關注，尤其是對中國日益強勢的擴張行為所帶來的安全挑戰。

薛瑞福則表示，過去外界常以軍費占GDP比例作為衡量標準，但這未必能全面反映一國對區域安全的貢獻。他指出，美國距離印太地區遙遠，需依賴當地盟友提供軍事准入、設置基地與飛航權等協助，而這些合作型態同樣是安全責任的一部分。

他以菲律賓為例，儘管其國防支出僅占GDP的1.5%，卻在「加強國防合作協議」（EDCA）下，開放9處軍事據點供美軍使用，其中有些據點更緊鄰台海地區，具重要戰略價值。這類非量化的合作方式，顯示光憑國防預算難以衡量真實貢獻。

針對台灣，薛瑞福指出，雖然台灣目前國防支出已達GDP的2.5%，但若加計在能源、通訊、基礎建設與民防上的投資，其實在「全方位安全」的準備上貢獻良多。他直言，「台灣或許應該獲得更多認可。」

民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）也在會中強調，盟友確實應該承擔合理的國防開支比例，但她同時肯定印太夥伴，特別是台灣近來已展現強化防衛的努力。她提及，台灣目前正努力將國防預算推升至GDP的3%以上，並呼籲外界應給予適當肯定。

總統賴清德日前已於14日宣布，將推動特別預算，協助國防支出提升至GDP 3%以上，強化台灣的整體防衛能量與嚇阻力，對應日益嚴峻的區域情勢。此舉也正回應了美方在印太安全網絡中的期待。