川普：美國需要掌控格陵蘭　以確保國家安全

▲川普多次表態想要掌控格陵蘭。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普自今年1月重返白宮以來，一再強調美國必須擁有格陵蘭，並直言不排除動用武力實現此一目標。川普最新表示，美國出於「國際安全」考量，必須掌控這座具戰略價值的北極島嶼。

法新社報導，川普近日在播客節目中接受主持人科利亞尼斯（Vince Coglianese）訪問時表示：「我們因為國際安全需要格陵蘭。我們需要它。我們必須擁有它。我不想這麼說，但我們必須擁有它。」

格陵蘭目前為丹麥王國的自治領土，正在尋求從丹麥獨立。這座地處北美與歐洲之間的冰島擁有大量未開採的礦產與石油資源，並禁止石油與鈾的探勘。在美中俄等國對北極地區日益高度關注的背景下，格陵蘭的戰略地位日益上升，尤其因氣候變遷導致北極海上航道逐步開通，使格陵蘭更具地緣政治與軍事意義。

在此敏感時刻，美國副總統范斯（JD Vance）與副總統夫人烏沙．范斯（Usha Vance）即將率領高層代表團，於28日造訪格陵蘭境內的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），引發格陵蘭與丹麥兩方強烈反彈。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）嚴詞批評此行，認為美方此舉對丹麥與格陵蘭造成「令人無法接受的壓力」，並呼籲尊重格陵蘭的自治權與丹麥的主權安排。

川普政府曾於2019年首度拋出購買格陵蘭的構想，當時即引起國際譁然與格陵蘭官方的強烈反對。如今隨著川普重掌白宮並再次提出格陵蘭主權問題，預料美丹格三方關係將再度陷入緊張局勢。