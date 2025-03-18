陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

▲海巡署扣留中國漁船，強勢驅離海警。（圖／海巡署）

記者柯沛辰／綜合報導

中國社群流傳題為「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近，台當局：感到恥辱」貼文，稱中國海警高調執法。海委會18日表示，這是一則假訊息，目的是為掩蓋中國漁船違法捕撈遭我取締，且中國海警意圖干擾。

海委會表示，海巡署近期偵獲多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，因此2月26日啟動東沙海域取締專案，調派高雄艦、巡護七號、巡護九號、PP-10075艇、PP-10096艇及CP艇執行，扣留5艘中國越界小舟，本月11日又扣留1艘中國小舟，期間中國海警嘗試干擾執法均告失敗，並遭海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。

本月12日下午2點40分，「台東艦」在東沙島西南方20.5浬，又偵獲「粵茂濱41177」、「粵茂名00898」及「粵惠來漁00859」等3艘中國漁船進入限制水域，因此立即與「台中艦」一同趕往驅離。

不過，同日下午3點15分，中國海警船「3101」強行自東沙島西南方航入距島21.7浬，欲登檢遭海巡署驅離的「粵茂濱漁 41177」漁船，該漁船隨即配合海警船停船，「台東艦」及「台中艦」則持續在旁廣播，要求陸船全部離開我方水域。

當天下午3點22分，陸船隨即往外航離，登船海警人員仍在「粵」船上。下午4點50分，3艘中國漁船全數被驅離至東沙島西南方27.8浬，並以航向 275、航速 9 節持續往外航離。

本月12日後，東沙海域未再偵獲大陸漁船，但2艘中國海警船仍續留東沙限制水域周邊襲擾。當天海警「3101」繞島半圈後，在線外西南方滯留，經海巡署大艦採1對1全程監控對應、廣播驅離後，12日下午4點被雲林艦驅離至限制水域外。海警「3304」則在16日下午1點被「台東艦」驅離至東沙限制水域外。

海巡署指出，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，可能是中國海警船的報復行動，也不排除中國利用漁船測試我國東沙勤務部署，並配合海警船的灰帶侵擾，提高對我施壓的強度，企圖製造執法假象。

海巡署嚴正譴責，此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定。海巡署重申嚴正執法的立場堅定不移，海巡艦艇也將全天候守護東沙海域，嚴密監控中國海警船及漁船動態，遇案強勢驅離取締，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋權益。

▼海巡署公布驅離過程。（圖／海巡署）