中國海警船護航非法漁船越界捕撈　綠委：破壞生態及國際秩序的挑釁

▲中國海警船侵擾金門南方水域遭驅離。（圖／記者林名揚翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

連日有數艘中國籍非法漁船越界在東沙海域大肆捕撈，而海巡署取締過程中，中國海警船穿越東沙限制水域干擾我方執法，為非法漁船保駕護航。對此，民進黨立委陳冠廷今（22日）表示，嚴厲譴責中共海警船在東沙海域公然護航非法漁船，這是對台灣主權、海洋生態及國際秩序的三重挑釁，東沙群島做為台灣最高規格的海洋國家公園，本應受到嚴格保護，但中國卻縱容其漁船大肆破壞，甚至派遣海警船為非法捕撈活動保駕護航，情況令人高度關切。

「中國此舉不僅是對台灣主權的公然挑釁，更暴露其漠視國際海洋保育共識的霸權心態。」陳冠廷指出，自2月中旬起，東沙海域出現不尋常的大規模中國漁船入侵，根據海巡署通報，當時高達6艘母船同時出現，並施放近30艘小舟，有計畫地進行非法捕撈行動。

陳冠廷表示，值得注意的是，3月初中共海警船接連現身東沙海域，進行所謂「繞島」行動，不僅干擾我方正當執法，更試圖營造「中國擁有執法權」的假象，「這已不只是漁業糾紛，而是中共精心策劃的『認知作戰』，企圖消耗我方海巡能量並混淆國際視聽」。

針對嚴重破壞生態的行為，陳冠廷強調，東沙海域生態資源豐富，然而中國漁民不僅濫捕魚類，更有殘忍剁食保育類綠蠵龜的紀錄，「今日縱容違法漁船，明日就是縱容生態浩劫，我們絕對不能視而不見！」

陳冠廷呼籲，政府應提出具體強化東沙海域保育與執法的策略，並應積極向國際社會揭露中國這種破壞區域和平與海洋生態的惡劣行徑，「我們不只要守護主權，更要以實際行動捍衛海洋生態及國際秩序」。

