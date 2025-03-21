中國4艘海警船「24小時內2度襲擾」！　海巡署：將嚴密勤務部署

▲中國4艘海警船24小時內侵擾金門南方水域遭驅離。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

海巡署20日下午將4艘侵擾金門海域的中國海警船強勢驅離後，24小時內，4艘相同的中國海警船又於21日上午再度突襲金門海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速反應，調度勤務對應驅離。

海巡署指出，中國海警「14508」、「14608」、 「14605」及「14604」等4艘船，20日下午2時50分至3時自金門外海航近金門南方海域，並自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇南面4處分別航入我國水域，在巡防艇強勢驅離下，於傍晚5時航出金門限制水域。

事隔不到24小時，同樣的4艘海警船於21日上午8時45分至9時再度突襲，金馬澎分署第十二巡防區有效的勤務部署，立即快速馳往對應及併航監控，同時透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於上午11時航出金門限制水域。

海巡署表示，近期對岸加大灰色地帶的侵擾模式，持續以各式手段侵犯我國水域，近期並以不實之輿論企圖抹滅我國管轄事實遂行認知作戰，海巡署已多次表達強烈譴責，本次甚至於24小時內兩度襲擾，金馬澎分署仍能有效應對，經統計中國海警迄今已襲擾金門水域達63次，海巡除持續秉持堅定立場，並將嚴密勤務部署，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅。