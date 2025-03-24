　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中國海警護航違法漁船！海巡署強勢驅離扣留6小舟　捍衛東沙海域

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 中國海警護航違法漁船，海巡署強勢驅離扣留6艘小舟。（圖／海巡署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

中國網路社群近日流傳一則假借新聞形式貼文，標題為《台海巡再對大陸漁船下狠手，漁民發出無線電呼救，海警即時趕到》，內容不實，聲稱中國海警成功化解危機。對此，海巡署嚴正駁斥，強調東沙環礁為我國首座海洋國家公園，主要目標是保護海洋生態，全面禁止各類捕撈及垂釣行為。針對中國海警護航漁船於東沙海域蠻橫侵擾，海巡署迅速應對，強勢驅離並扣留6艘違規小舟，展現維護國家主權的堅定決心。海巡署強調，將持續加強海域巡邏，確保我國海洋權益不受侵犯，並落實東沙海洋保育，維護生態環境與漁業資源。

海巡署表示，台灣因長年致力於東沙海域的保育，漁業資源豐富，與中國沿海漁業資源枯竭的情況形成強烈對比。然而，近期中國不法漁民頻繁越界大肆捕撈，對東沙海洋生態造成嚴重威脅。海巡署在有限的執法資源下，堅定守護主權，並多次取締中國違法捕撈行為，甚至發現部分漁民蠻橫濫捕，甚至剁食綠蠵龜等珍貴保育類生物，行徑野蠻。

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

中國海警護航違法漁船　惡意干擾執法

2月15日，東沙海域出現規模異常龐大的中國漁船船團，這種現象極為罕見。首先，當時正值海象不佳的時期；其次，第一時間即偵測到6艘母船，並釋放多達29艘小舟，顯然有組織性。為保護珍貴海洋資源，海巡署立即展開執法行動，卻遭中國海警船公然穿越我國限制水域，試圖干擾執法，甚至在區域內持續繞行，形同為非法捕撈行為護航，完全無視海洋永續發展的普世價值。此舉不僅是對台灣主權的挑釁，更是對區域和平的嚴重破壞。海巡署對中國海警的惡劣行徑表達強烈譴責。

2月26日，海巡署進一步展開東沙海域擴大掃蕩行動，成功攔截並登檢中國「粵饒漁23588」漁船。期間，2艘中國海警船闖入我國限制水域，企圖干擾執法，高雄艦及巡護七號船即刻展開阻擋行動，依法查扣5艘小舟；3月11日再度扣留1艘中國小舟。儘管中國海警船多次干擾執法，皆遭海巡艦艇驅離至限制水域外。

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署持續監控　捍衛海域主權

3月12日後，東沙海域未再發現中國漁船，然而，仍有2艘中國海警船在東沙限制水域周邊徘徊。海巡艦船持續監控並廣播驅離，3月12日16時，雲林艦成功將海警3101驅離限制水域；3月16日13時，台東艦將海警3304逐出東沙限制水域。然而，3月18日22時，海警3304再次侵入東沙限制水域，多次進出，海巡艦船全程監控，並持續驅離。

海巡署嚴正立場：捍衛海洋保育與區域和平

海巡署強調，「永續海洋與保育」是聯合國2030年永續發展目標之一，我方始終遵守國際規範，打擊非法捕撈。然而，中國海警竟護航違法漁船越界盜捕，罔顧海洋永續價值，行徑與文明國家背道而馳，海巡署對此嚴正譴責。

此外，中國海警持續干擾台灣在自身海域的合法執法，不僅升高兩岸緊張情勢，也單方面破壞區域和平穩定。海巡署強調，將持續強化東沙海域的巡護作業，全時監控中國海警船動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中國海警護航違法漁船 海巡署強勢驅離扣留6小舟。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►快訊／關到死！基隆監獄46歲受刑人半夜如廁　突倒地送醫不治

►錢錢味超濃！金瓜石220公斤金磚「身價飆漲7億」　民眾搶摸

►基隆男用抱枕悶死4月大兒！行李藏屍6年丟棄　獲緩刑理由曝

►院長處分掀波！基隆地院2資深女法官遭「警告」　提復審反擊

►獨／長眠金寶山玫瑰園...大S墓地曝光　和高以翔僅相隔20米

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市警匪追逐影片曝！　雞頭躲車底被拖出
台中男「開車撞女鄰居」！見她爬起再撞一次　影片曝光
「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨
日職賭博風波　16人遭重罰
薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中國海警護航違法漁船！海巡署強勢驅離扣留6小舟　捍衛東沙海域

關山警分局推創意短片宣導反詐　議員潘貴蘭籲請民眾提高警覺

關懷據點成果展「歌廳秀」　台東千位長輩齊聚同樂

台東直飛泰國、越南包機熱銷　機位即將額滿

性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

米國學校邀請牛軋糖業者設攤　手作美食吸引遊客青睞

屏東情侶口角情緒激動！1爬橋1坐護欄　潮州警化解危機

新北警治安滿意度高　9成市民夜間外出有安全感

世界華人工商婦女企管協會推動反毒活動　嘉義反毒活動精彩

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

【男生逛街總想找椅子？】逛街沒有興奮感就像陪跑一場馬拉松

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【團結力量大】小孩拔河比賽家長一旁賣力應援好熱血！

中國海警護航違法漁船！海巡署強勢驅離扣留6小舟　捍衛東沙海域

關山警分局推創意短片宣導反詐　議員潘貴蘭籲請民眾提高警覺

關懷據點成果展「歌廳秀」　台東千位長輩齊聚同樂

台東直飛泰國、越南包機熱銷　機位即將額滿

性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

米國學校邀請牛軋糖業者設攤　手作美食吸引遊客青睞

屏東情侶口角情緒激動！1爬橋1坐護欄　潮州警化解危機

新北警治安滿意度高　9成市民夜間外出有安全感

世界華人工商婦女企管協會推動反毒活動　嘉義反毒活動精彩

林安可熱身賽第2轟出爐　統一獅6比1擊敗台鋼雄鷹

伍鐸開季扛先發輪值　徐若熙腿傷已經復原

北市應召站雞頭拒捕傷2警！「躲車底」被拖出壓制　警匪追逐影片曝

胡宇威現身擺攤「上百便當」光速售光！　開賣5分鐘出狀況

金星水星同步逆行！12星座「最新運勢」　水瓶有莫名憂愁

新北市府傳施壓公務員禁參與罷免　張志豪：若侯友宜下令應道歉

中國海警護航違法漁船！海巡署強勢驅離扣留6小舟　捍衛東沙海域

Swatch歡慶4月「粉紅月亮」　聯名歐米茄登月錶粉搶眼

台中男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次　影片曝光

禾聯宣布合作中信兄弟　王威晨、呂彥青站台見證

GD指定跟Karina拍MV：沒其他選擇！　驚喜合跳雙人舞...認「自已是粉絲」

地方熱門新聞

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！台南鄉親熱烈參與

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

斗六民宅火警一家四口受困驚險救出　

彰化70年潤餅老店撐不住　宣布漲價原因曝光

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚！

桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4/1上路　

提升用路安全！雲林縣府自籌逾8千萬健全基礎建設

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

張善政要在桃園選新道路　命名為「金門路」

核2廠除役拆廠啟動　將興建廢棄物貯存庫

更多熱門

相關新聞

中國快艇疑侵入澎湖海域　干擾漁船「偷漁獲魚具」

中國快艇疑侵入澎湖海域　干擾漁船「偷漁獲魚具」

無船籍中國快艇，昨（23）日下午進入花嶼西海域竊取延繩釣漁法漁獲，並當面強行將漁獲及魚具收走。對此，海巡署金馬澎分署表示，獲報後抵達通報海域未發現陸籍小型快艇，將持續針對轄內可疑快艇深入追查。

中國海警船護航非法漁船越界捕撈　綠委：破壞生態及國際秩序的挑釁

中國海警船護航非法漁船越界捕撈　綠委：破壞生態及國際秩序的挑釁

屏東漁會選舉 漁民以每票3000元賄選

屏東漁會選舉 漁民以每票3000元賄選

中國4艘海警船「24小時內2度襲擾」！　海巡署嚴密勤務部署

中國4艘海警船「24小時內2度襲擾」！　海巡署嚴密勤務部署

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

關鍵字：

海巡署東沙海域海警違法漁船漁民捕撈垂釣

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

即／眾量級爆出海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

吃了1碗炒飯！男子休克「送加護病房插管」

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

即／承德路大貨車碰撞機車！騎士倒血泊慘死

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面