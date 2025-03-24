中國海警護航違法漁船！海巡署強勢驅離扣留6小舟　捍衛東沙海域

▲ 中國海警護航違法漁船，海巡署強勢驅離扣留6艘小舟。（圖／海巡署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

中國網路社群近日流傳一則假借新聞形式貼文，標題為《台海巡再對大陸漁船下狠手，漁民發出無線電呼救，海警即時趕到》，內容不實，聲稱中國海警成功化解危機。對此，海巡署嚴正駁斥，強調東沙環礁為我國首座海洋國家公園，主要目標是保護海洋生態，全面禁止各類捕撈及垂釣行為。針對中國海警護航漁船於東沙海域蠻橫侵擾，海巡署迅速應對，強勢驅離並扣留6艘違規小舟，展現維護國家主權的堅定決心。海巡署強調，將持續加強海域巡邏，確保我國海洋權益不受侵犯，並落實東沙海洋保育，維護生態環境與漁業資源。

海巡署表示，台灣因長年致力於東沙海域的保育，漁業資源豐富，與中國沿海漁業資源枯竭的情況形成強烈對比。然而，近期中國不法漁民頻繁越界大肆捕撈，對東沙海洋生態造成嚴重威脅。海巡署在有限的執法資源下，堅定守護主權，並多次取締中國違法捕撈行為，甚至發現部分漁民蠻橫濫捕，甚至剁食綠蠵龜等珍貴保育類生物，行徑野蠻。

中國海警護航違法漁船 惡意干擾執法

2月15日，東沙海域出現規模異常龐大的中國漁船船團，這種現象極為罕見。首先，當時正值海象不佳的時期；其次，第一時間即偵測到6艘母船，並釋放多達29艘小舟，顯然有組織性。為保護珍貴海洋資源，海巡署立即展開執法行動，卻遭中國海警船公然穿越我國限制水域，試圖干擾執法，甚至在區域內持續繞行，形同為非法捕撈行為護航，完全無視海洋永續發展的普世價值。此舉不僅是對台灣主權的挑釁，更是對區域和平的嚴重破壞。海巡署對中國海警的惡劣行徑表達強烈譴責。

2月26日，海巡署進一步展開東沙海域擴大掃蕩行動，成功攔截並登檢中國「粵饒漁23588」漁船。期間，2艘中國海警船闖入我國限制水域，企圖干擾執法，高雄艦及巡護七號船即刻展開阻擋行動，依法查扣5艘小舟；3月11日再度扣留1艘中國小舟。儘管中國海警船多次干擾執法，皆遭海巡艦艇驅離至限制水域外。

海巡署持續監控 捍衛海域主權

3月12日後，東沙海域未再發現中國漁船，然而，仍有2艘中國海警船在東沙限制水域周邊徘徊。海巡艦船持續監控並廣播驅離，3月12日16時，雲林艦成功將海警3101驅離限制水域；3月16日13時，台東艦將海警3304逐出東沙限制水域。然而，3月18日22時，海警3304再次侵入東沙限制水域，多次進出，海巡艦船全程監控，並持續驅離。

海巡署嚴正立場：捍衛海洋保育與區域和平

海巡署強調，「永續海洋與保育」是聯合國2030年永續發展目標之一，我方始終遵守國際規範，打擊非法捕撈。然而，中國海警竟護航違法漁船越界盜捕，罔顧海洋永續價值，行徑與文明國家背道而馳，海巡署對此嚴正譴責。

此外，中國海警持續干擾台灣在自身海域的合法執法，不僅升高兩岸緊張情勢，也單方面破壞區域和平穩定。海巡署強調，將持續強化東沙海域的巡護作業，全時監控中國海警船動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。