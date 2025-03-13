大陸「延平2號」闖金門海域放儀器水下探測　海巡急驅離

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

大陸「延平2號」公務船越界進入我國限制水域！12日中午1時許，海巡署金馬澎分署雷達偵獲「延平2號」越界，進入金門南方東碇島西北方2.6浬，海巡署立即調派線上PP-3552艇及PP-3520艇趕往現場實施廣播驅離，1552時將「延平2號」船驅離出限制水域外，並持續往外航離。

▲大陸「延平2號」公務船於金門東碇島海域企圖進行水下探測，海巡艇即時制止驅離。（圖／海巡署提供，下同）

海巡署表示，昨日下午3時在驅離「延平2號」時，PP-3520艇發現該船投放探測儀器下水，疑似進行水下探測作業，PP-3520艇立即蒐證廣播，要求「延平2號」立即收回所放儀器，「延平2號」回復將配合停止活動，並將儀器回收。下午3時52時許，海巡署2艘巡防艇將「延平2號」驅離至東碇島東南方3浬限制水域外，持續往外航離。

海巡署強調，中國科研船進入我方限制水域進行水下探測作業，不純粹是科學研究目的，不排除具有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目，假借科研之名，遂行熟悉戰場環境之實，以供未來作戰部署之參考。海巡署嚴正讉責中國以科研船、調查船襲擾我國水域，海巡艦艇將全天候守護我國海域，嚴密監控中國公務船動態，遇案強勢驅離，全力捍衛國家主權，確保我國海洋權益。